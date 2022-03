Volodimir Zelenski, apel disperat după ce sute de copii au fost uciși în timpul bombardamentleor de miercuri: “Rusia a devenit un stat terorist”

Volodimir Zelenski a transmis un noi mesaj de revoltă împotriva masacrului ce se desfășoară în Ucraina, de trei săptămâni. Din păcate, invazia Rusiei asupra Ucrainei a produs multe crime de război, mii de civili nevinovați fiind uciși în timpul bombardamentelor. Președintele ucrainean a cerut lumii să recunoască oficial că Rusia a devenit un „stat terorist”.

În ziua 21 de război, Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj disperat către Occident prin care solicită recunoașterea Rusiei drept „stat terorist”, după ce, ieri, trupele rusești au ucis la Cernigău zece civili care așteptau la coadă să cumpere o pâine. Acesta a mai transmis că, în ciuda promisiunilor, coridoarele umanitare nu au funcționate, ele fiind atacate în continuare de ruși. În ciuda bombardamentelor sângeroase, 6000 de oameni au fost ajutați să părăsească orașul Mariupol, inclusiv 2000 de copii.

Riscul de a fi ucis oriunde te-ai afla a crescut semnificativ, astfel că, rușii nu au milă atunci când bombardează orașele ucrainene. Din păcate, zece civili au fost uciși în timp ce așteptau la coadă să cumpere pâine, iar atacurile sângeroase asupra obiectivelor civile nu încetează.De asemenea, Volodimir Zelenski a menționat și de uciderea a 1000 de oameni, printre care, posibil sute de copii, după ce teatrul din Mariupol în care aceștia se adăposteau a fost bombardat.

De asemenea, liderul Ucrainei le-a solicitat liderilor internaționali sancțiuni mai aspre pentru Rusia, având în vedere că cele existente nu l-au determinat pe Vladimir Putin să înceteze aceste atacuri sângeroase.

Vezi imagini cu teatrul din mariupol bombardat:

Russia dropped a bomb at #Mariupol theater, where hundreds of women and kids were hiding. Deliberate targeting the most vulnerable. No words. Russian terrorism must be stopped #StopRussia #NoFlyZone #StandWithUkraine pic.twitter.com/fGmGYX4VL3

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2022