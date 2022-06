Legătura dintre lectură și înghețată: ce ar trebui să citești în funcție de înghețata preferată

Este posibil să determini obiceiurile de lectură ale unei persoane bazat pe înghețata sa preferată?

La noi, mercurul nu trebuie să crească mai mult de 21 de grade pentru a legitima entuziasmul în ceea ce privește înghețata. De la nostalgia copilăriei până la satisfacția de dulce, gama de deserturi congelate oferite înseamnă că există un răsfăț de vară pentru aproape toată lumea.

Periculos de puțini oameni, totuși, sunt conștienți de corelația strictă dintre alegerea înghețatei și gustul din cărți.

Înghețata la cornet

Aceasta este mult mai mult decât suma părților sale: un cornet uscat, crocant, niște înghețată moale prea dulce și un fulg, dacă îți place.

Înghețata la cornet este un memento al copilăriei, simbolul unei după-amiezi de aur. Este atemporal, este șic – poate fi, uneori, puțin plictisitor.

Acestea fiind spuse, este un clasic dintr-un motiv, motiv pentru care ar trebui savurat cu ceva bine stabilit din canon: Brontë, Dickens, Dostoievski – legendele.

Twister

Twister, așa cum sugerează și numele, este plin de întorsături și mistere – te provoc să îmi spui toate fructele dintr-un Twister. Ai uitat de ananas, nu-i așa? Teiul, ananasul și căpșunile se ciocnesc în acest tricoleur bizar care poate induce un fel de uimire dacă te gândești la modul în care a fost construit.

De aceea fanii Twister ar trebui să-și îndrepte atenția către thrillerele psihologice; ficțiune îndrăzneață, inteligentă, cu un final pe care nu-l poți descifra până nu ajungi acolo. Exemplul perfect? Orice este scris de Lisa Jewell în ultimul deceniu – și în special The Night She Disappeared.

Magnum

Sigur, reclamele sunt renumite – toată acea ciocolată provocatoare, dar nu o lăsa să te păcălească. A mânca un Magnum nu este niciodată plictisitor. Cea mai bogată înghețată din vanilie premium, stratul gros de ciocolată, nucile și caramelul fac din Magnum o înghețată plină de substanță.

Devoratorii de substanță sunt cititori de substanță, motiv pentru care romanele polițiste merg mână în mână cu acest titan al congelatorului. John le Carré, Agatha Christie, Raymond Carver.

Haagen Dazs

Ah, Haagen Dazs. Există puține lucruri de criticat la această marcă de înghețată. Pentru a aprecia rafinamentul care vine la pachet cu înghețata asta este nevoie de un cunoscător. Și acei cunoscători, pe cât sunt familiarizați cu aromele, trebuie să lectureze cărți de bucate.

Deși aș fi de acord să te răsfeți cu orice carte de bucate în timp ce mănânci Haagen Dazs, recomand să începi cu ceva din bibliografia lui Nigella Lawson – cu adevărat, un scriitor care te ademenește cu ciocolată înainte de a te uimi cu o „mușcătură literară” serioasă, sper, pentru un gust la fel de rafinat ca al tău.

O cutie de Ben and Jerry’s

Suntem oameni ocupați, motiv pentru care nu am timp pentru genul de ceartă meschină care ar urma dacă aș sugera care este cea mai bună aromă a lui Ben și Jerry. Ceea ce știu, cu siguranță, este că te minți singur dacă crezi că o să mănânci doar o parte dintr-o cutie de Ben și Jerry’s seara. Tu, dragă, ești pe cale să mănânci toată chestia asta; asta sau o vei împărți cu mare grijă cu un prieten foarte apreciat – și de încredere. Și oricum, asta este o realizare. O să ai nevoie de o carte epică să te însoțească în epopeea asta.

Clasicii pot opta pentru 20.000 de leghe sub mări sau chiar Moby-Dick. Cei care caută lecturi contemporane ar putea dori să se apropie de Miss Benson’s Beetle de Rachel Joyce.

Și la naiba, ar putea la fel de bine să o spun: cea mai bună aromă a lui Ben și Jerry este, evident, Chocolate Fudge Brownie.

Vienetta

Dacă te-ai prezentat vreodată la un picnic cu o Vienetta, atunci felicitări, prietene: ești un star. Vezi o provocare și te ridici și o înfrunți.

S-ar putea să îți fi transferat deja această valoare și către lumea cărților, dar dacă nu, pot sugera un efort literar comparabil? Este timpul să aplici abilitățile tale de hotărâre și în lectură.

Fanii lui Viennetta ar face bine să canalizeze astfel de energii către lecturi precum Tales of the City a lui Armistead Maupin sau Jack Reacher al lui Lee Child.

Calippo

Vesel și strălucitoare Calippo este un fel de ritual de trecere pentru toți consumatorii de înghețată. A mânca un Calippo înseamnă să te răcorești, să apuci o secundă și să te întorci la praștiile și săgețile tinereții crude – ca și cum ai citi ficțiune pentru adulți tineri.

În ceea ce privește Calippo și ficțiunea de acest gen nu există o limită strictă de vârstă. Cele mai bune alegeri sunt Camp de L.A. Rosen, All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson și The Things We Don’t See de la Savannah Brown.

Solero

Răcoritoare, indulgentă și fără a avea dreptul să fie atât de cremoasă, genii creatori ai Solero au ignorat în mod clar sfaturile părinților de a nu amesteca lactate cu citrice. Și mulțumesc cerului că au făcut asta: nimic nu spune „vară” ca un Solero. Nu sunt sigur dacă este posibil din punct de vedere fizic să mănânc unul între octombrie și martie; ca o floare care nu înflorește până în primăvară, ambalajul, mi se spune, nu se va deschide.

De aceea, fan îndrăgostit, cred că vei fi îndrăgostit de o lectură bună de plajă. You and Me on Vacation de Emily Henry este un început extrem de solid sau poate s cu Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Indiferent de ceea ce vrei, alege o lectură ritmică, distractivă și cu un miros de romantism – ca și înghețata preferată de vară.

Cornetto

Cornetto este un complex polivalent. Să trec în revistă: cornet de vafe; topping elaborat de nuci, ciocolată și alte bunătăți aromate; cartonul lucios satisfăcător de scump pe care trebuie să-l decojești de pe laterale sale și, desigur, acea bucățică nu atât de secretă de ciocolată introdusă ilegal în baza conului. Doar un prost ar arunca un Cornetto înainte de a ajunge la final.

Această cremă complexă este suficient de complicată pentru o gândire serioasă, dar nu are absolut nimic de dovedit, făcându-l echivalentul dulce și înghețat al genului de non-ficțiune populară care captează mințile a milioane de cititori: mă gândesc la Stephen Fry, Yuval Noah Harari și Caitlin Moran.

Ice Pop

Uneori nu vrei o înghețată mare și indulgentă; fie că este vorba de o constrângere de timp, de o simplă înclinație sau de o creștere drastică a temperaturii, uneori vrei să sări peste complexitatea excesiv de bogată și cremoasă și alegi să optezi pentru o gheață răcoritoare.

Ice Pop, cea mai mică din familia înghețatei este totuși perfectă pentru un moment bun, nu pentru o perioadă lungă de timp – la fel ca povestirile scurte. Indiferent dacă alegi între poveștile captivante ale lui Carson McCullers sau Tessa Hadley, bucură-te de un Ice Pop în timp ce citești.