Cum arată înghețata pe care o mănâncă astronauții în spațiu

Dacă te-ai întrebat vreodată cum arată înghețata pe care o mănâncă astronauții când se află în spațiu, acum ai șansa să afli. Nnu e chiar ceea ce te așteptai să fie.

Multe sunt misterele spațiului cosmic. Unele dintre ele se referă la modul de viață al astronauților și încă sunt multe lucruri pe care nu le știm, fie pentru că nu ne sunt dezvăluite, din diferite motive, fie pentru că pur și simplu nu întrebăm.

Sunt însă momente când astronauții decid să-i mai distreze pe noi cei de pe Pământ și să ne satisfacă unele curiozități.

Așa a făcut cosmonautul rus Oleg Artemyev, care a publicat pe Twitter câteva deserturi pe care le-a împărțit cu colegii săi de pe Stația Spațială Internațională.

Au voie să consume și ei deserturi și, mai ales, înghețată? Cum să nu. Au voie să mănânce aproape orice, atât timp cât nu le pune viața în pericol. Iar o porție mică de înghețată n-a făcut rău nimănui.

Spiritul verii se site și sus pe orbita Pământului, așa că astronauții din imaginea de mai jos s-au răcorit puțin cu câteva batoane de înghețată, exact la fel cum găsești la alimentarele și supermarketurile de pe Pământ. Nimic deosebit, nimic ca de pe altă planetă.

Было приятно получать мороженое и мандарины от Серины – единственной женщины в космосе на данный момент. Эти вкусные подарки прилетели на Дрэгоне.

.#Dragon brought some ice cream and tangerines to the #ISS. We were very pleased to receive such delicious gifts from @AstroSerena pic.twitter.com/sDTdFhf9cr

— Oleg Artemyev (@OlegMKS) 12 iulie 2018