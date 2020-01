Înghețata cu gust Netflix & Chill’d: cât de „revoluționară” e creația Ben & Jerry’s

Parteneriatele dintre diverse branduri sau companii care activează în domenii diferite nu reprezintă neapărat o situație neobișnuită. În același timp, nu te așteptai la înghețată Netflix.

Mare este grădina internetului și fenomenul de streaming, dacă ai în vedere faptul că a fost anunțată o înghețată cu ”gust” de Netflix. Aceasta este o creație Ben & Jerry`s, unul dintre cele mai populare și apreciate branduri de înghețată din Statele Unite ale Americii. În același timp însă, am văzut creații ale brandului și în România, deci nu este exclus ca înghețata Netflix să poată fi achiziționată în viitor și de pe meleaguri mioritice.

Netflix & Chill`d este numele celui mai nou sortiment de înghețată anunțată de Ben & Jerry`s în SUA. Este important de reținut că această creație nu este o ediție limitată sau un experiment social. În schimb, este un produs comercial pe care îl poți achiziționa de acum înainte. Dacă cererea este infimă spre inexistentă, probabil că, la un momentdat, va dispărea de pe piață. Acest lucru este însă foarte improbabil.

Cel mai probabil, majoritatea abonaților la Netflix care o vor vedea în magazine vor avea curiozitatea de a o încerca. În plus, combinația de gusturi din interior chiar este interesantă.

Este făcută cu unt de arahide, covrigei sărați pretzel și bucăți de prăjitură negresă, cu ciocolată și caramel. Pe eticheta produsului se vede că este vorba de un produs oficial Netflix, având în vedere mențiunea ”A Netflix Original Flavor”. Pentru că nu putea lipsi o doză semnificativă de amuzament din spatele promovării acestui produs, pe etichetă, poți vedea trei vaci întinse pe o canapea roșie, pregătite, probabil, pentru o sesiune de binging.

Deoarece vorbim de o înghețată lansată în 2020, va exista și variantă pentru vegani a înghețatei Netflix & Chill`d cu lapte de migdale. Dacă vrei mai multe detalii despre acest produs, inclusiv când va ajunge ajunge în magazine, poți intra pe site-ul producătorului.

