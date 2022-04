Klaus Iohannis, despre masacrul din Bucha: „Justiția internațională ar trebui să reacționeze”

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat că justiţia internaţională trebuie să reacţioneze imediat. „Imaginile din Bucha şi din alte oraşe trebuie să reamintească întregii lumi că trebuie să oprim această agresiune ilegală”, a spus şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, într-un mesaj postat pe Twitter, că invazia rusă a Ucrainei are consecinţe extrem de grave

Procurorii ucraineni care investighează posibilele crime de război comise de Rusia au găsit nu mai puțin de 410 cadavre în oraşele din apropierea Kievului, după cum a declarat procurorul general Irina Venediktova.

The Russian invasion of Ukraine has terrible, unspeakable consequences – the images of Bucha&other towns in 🇺🇦 must be a reminder for the whole world that we must stop this illegal aggression and that all those found responsible must pay! The international justice should prevail!

