Președinta Parlamentului European merge la Kiev, în ciuda situației grave din capitala Ucrainei

Roberta Metsola, președintele maltez al Parlamentului European, a declarat joi seară pe Twitter că este „în drum spre Kiev”. „Sunt în drum spre Kiev”, a scris ea în engleză și ucraineană, cu un steag ucrainean și un hashtag de sprijin pentru țara invadată și o fotografie în care o vedem îmbrăcată într-o jachetă în fața a ceea ce pare a fi un vagon de tren.

Metsola, aleasă președinte al Parlamentului European pe 18 ianuarie, nu a adăugat detalii. Ajunsă la destinație, ea avea să fie primul lider al unei instituții europene care va vizita capitala ucrainei de la începutul invaziei ruse.

Înaintea ei, trei prim-miniștri polonez, ceh și sloven au călătorit deja la Kiev pe 15 martie pentru a-și manifesta solidaritatea cu Ucraina.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022