Jocurile tale favorite de Xbox ajung pe TV și nici NU ai nevoie de consolă: cum e posibil

Primul pas spre eliminarea consolelor din casele oamenilor s-a făcut de mult timp, dar nu te-ai fi așteptat ca cele mai pretențioase jocuri din ultimii ani să meargă direct pe TV, fără hardware suplimentar.

Microsoft a încheiat în această săptămână un parteneriat cu Samsung pentru a integra aplicația Xbox în Samsung Gaming Hub, inclusiv pe piața din România. Asta înseamnă că, prin streaming, te vei putea juca titluri de Xbox pe televizor. Este suficient doar să conectezi un controller la TV.

Samsung Gaming Hub îți aduce jocurile de Xbox pe TV

Noul serviciu Samsung Gaming Hub, disponibil pe seriile de TV-uri Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED și noua gamă Smart Monitor 2022, printr-o actualizare recentă, a ajuns să includă serviciul de streaming Xbox. Anunțul este cu atât mai important cu cât această platformă a sud-coreenilor este prima din lume care oferă serviciul celor de la Microsoft pe televizoare inteligente.

În practică, parteneriatul anunțat acum îți aduce, contra unui abonament lunar, peste 100 de jocuri de ultimă generație din ecosistemul Xbox pe televizoare Samsung. Lista include creații exclusive precum Halo Infinite și Forza Horizon 5. Mai mult decât atât, în aceeași zi în care Xbox Game Studios va lansa creații noi, acelea vor fi disponibile și pe TV, prin streaming. Nu trebuie neglijat nici accesul la întregul portofoliu Bethesda, o altă proprietate Microsoft.

„Xbox a fost un partener integral pentru Samsung și împărtășește viziunea și devotamentul nostru de a aduce cea mai bună experiență de game streaming oriunde în casă. Suntem încântați să ne consolidăm parteneriatul cu Xbox prin adăugarea aplicației Xbox în Samsung Gaming Hub, care le oferă acum utilizatorilor Samsung Smart TV acces la sute de jocuri Xbox Game Pass. Cu aceeași ușurință cu care clienții noștri urmăresc sporturi în direct și filme pe televizoarele Samsung Neo QLED și QLED-uri, aceștia se pot bucura acum și de jocurile preferate”, a declarat Won-Jin Lee, President and Head of the Service Business Team, Samsung Electronics.

Ca referință, Samsung Gaming Hub funcționează pe platforma Tizen și centralizează mai multe platforme de streaming pentru jocuri, nu doar pe cele de Xbox confirmate acum. Lista mai include NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia și Utomik.

”Pe lângă aplicația Xbox, care oferă sute de jocuri prin Xbox Game Pass, utilizatorii se vor bucura și de o experiență de joc uimitoare, cu latență redusă și o grafică vizuală nemaipomenită, datorită îmbunătățirilor avansate de mișcare și a tehnologiei performante de game-play pe gama de Smart TV-uri Samsung 2022, precum și pe seria de Smart Monitor 2022”, se arată într-un comunicat Samsung.