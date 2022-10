Îți cumperi insulă privată cu casă mare și un far, la preț de apartament în București: unde o găsești, cât costă

Dacă te gândeai să faci o aroganță și alternai între un apartament în București și o insulă într-o țară străină, o variantă atrăgătoare tocmai a ajuns pe piață, din a doua categorie. În plus, insula privată vine la pachet și cu o casă de dimensiuni generoase și un far.

Pladda Island este o insulă în Scoția la o distanță de aproximativ un kilometru de coasta Arran, o regiune recunoscută pentru unele dintre cele mai apreciate whisky-uri din categoria Single Malt Scotch din lume. Dacă vrei un oraș mai mare, se Pladda se află la aproximativ 50 de kilometri de Glasgow. Proprietatea imobiliară a fost postată de Knight Frank și pare într-o stare surprinzător de bună. În plus, pe lângă far, are și helipad, dacă vrei să aterizezi rapid cu elicopter.

Insulă privată cu cinci dormitoare, cât un apartament în Capitală

Fără să te chinui prea mult, găsești în București un apartament cu vreo 500.000 de euro. Insula privată Pladda cu un far, helipad, o casă cu cinci dormitoare și alte câteva căsuțe mai mici se încadrează în 433.000 de euro.

Este important de reținut că farul luminos funcționează, dar a fost automatizat complet în 1990, fiind monitorizat de la distanță de Northern Lighthouse Boards Headquarters din Edinburgh, Scoția. Folosește panouri solare pe a alimenta luminile cu LED din vârf.

Fosta casă a responsabilului de far este inclusă în preț și are două camere de zi, o baie, o bucătărie și o cameră frigorifică. În anunț se menționează că această casă nu a mai fost folosită de câțiva ani și are nevoie de o renovare.

Pe lângă far, mai există însă alte câteva căsuțe. Uma într-o stare semnificativ mai bună decât cea alipită farului are un dormitor, o sufragerie, o bucătărie și un duș. Celelalte clădiri de pe insulă, în opinia vânzătorului, au potențial de dezvoltare.

Terenul de dimensiuni generoase din grădină, a fost folosit în trecut pentru a cultiva legume și fructe, iar zidurile de piatră au facilitat delimitarea spațiului. Ca să ajungi pe insula Pladda, ai nevoie de o barcă sau un elicopter. Dacă îți plac păsările, vei fi bucuros să afli că proprietatea este o destinație atrăgătoare pentru păsările migratoare, fiind întâlnite peste 100 de specii pe această insulă.