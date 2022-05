Top 10 cele mai scumpe camere de hotel din lume

Se spune că banii nu pot cumpăra fericirea, dar cu siguranță vă pot aduce câteva momente fericite într-unul dintre cele mai luxoase apartamente de hotel din lume.

Așadar, dacă banii nu sunt o problemă pentru tine și cauți următoarea evadare premium, iată o listă cu cele mai scumpe 10 camere de hotel din lume, cu prețuri variind de la 30.000 USD pe noapte până la 100.000 USD pe noapte. De la vile care încadrează vederi spectaculoase la ocean până la apartamente penthouse care oferă panorame urbane, aceste camere scumpe de hotel au totul.

10. Marele Riad, Mansourul Regal, Marrakech, Maroc

Royal Mansour Marrakech întâmpină oaspeții într-o manieră rafinată. Stațiunea are 53 de riad-uri elegante (case în stil marocan), cu nenumărate elemente de mătase și brocart, mobilier de epocă, plăci din mozaic lucrate manual și lucrări de lemn complicate. Două restaurante sunt conduse de bucătarul Yannick Alléno, cu trei stele Michelin. În partea cea mai intimă a palatului se află și cea mai scumpă cameră a hotelului, Grand Riad cu 4 dormitoare, având un preț de 30.000 USD pe noapte. Având parte de o relaxare absolută în hamamul privat al riadului, oaspeții de aici vor intra într-una dintre cele mai rafinate și elegante atmosfere pe care o cameră de hotel poate să o ofere.

9. Vila Bvlgari, Stațiunea Bvlgari Dubai, EAU

Situat pe insula exclusivistă Jumeira, insulă artificială creată de om în forma unui căluț de mare, Bvlgari Resort Dubai este o adevărată „oază urbană”, atât pentru vizitatori, cât și pentru rezidenți. Proiectată în întregime de Antonio Citterio Patricia Viel, proprietatea însorită cuprinde 101 camere și apartamente, precum și 20 de vile Bvlgari cu piscină, grădină și vedere la mare. Cu o piscina ovală spectaculoasă, grădina spațioasă și terasa acoperită cu lemn, un home cinema privat, hidromasaj interior și hamam, cazarea de top a hotelului, numită „Vila Bvlgari”, este destinația de lux supremă pentru familie și prieteni cu un preț de 35.000 USD pe noapte.

8. Ty Warner Penthouse, Four Seasons Hotel New York, SUA

Uimitorul Four Seasons Hotel New York, proiectat de I.M. Pei, este situat între bulevardele Park și Madison și la câțiva pași de Carnegie Hall, Muzeul de Artă Modernă și Central Park. Cu 368 de apartamente decorate în culori liniștite – unele cu terase private mobilate – hotelul oferă oaspeților un sanctuar liniștit în „orașul care nu doarme niciodată”. O colaborare de șapte ani între I.M. Pei, Peter Marino și proprietarul vizionar al hotelului, Ty Warner, Ty Warner Penthouse, cea mai scumpă opțiune a hotelului, cu un preț de 40.000 USD pe noapte, este o capodoperă arhitecturală și artistică.

7. Vila Regală, Grand Resort Lagonissi, Atena, Grecia

Grand Resort Lagonissi este o stațiune de vis în suburbiile de sud ale Atenei, cu camere excepționale cu vedere la mare și bungalouri pe plaje private. Proiectată pentru oaspeții regali și prestigioși, Vila Regală a hotelului, cu un preț de 45.000 USD pe noapte, încapsulează esența luxului în spațiile sale interioare și exterioare splendid amenajate, impingând oaspeții să experimenteze o viață de lux. Vila are o piscină interioară și o piscină încălzită în aer liber.

6. Insula Privată, Cheval Blanc Randheli, Maldive

Complexul Cheval Blanc Randheli este construit pe o mână de insule minuscule protejate de ocean printr-un recif de corali. Pentru a ajunge acolo implică o călătorie la bordul unui hidroavion proiectat exclusiv pentru acest complex hotelier. Stațiunea oferă 46 de vile. Cea mai scumpă „camera” de hotel este Cheval Blanc Randheli Private Island, cu un preț de 50.000 USD pe noapte, o vilă cu patru dormitoare situată pe propria sa insulă privată, cu spații interioare și exterioare excepționale.

5. Hilltop Villa, Insula Laucala, Fiji

Deținută de CEO-ul Red Bull Dietrich Mateschitz, Insula Laucala oferă păduri tropicale neatinse, mangrove, plaje, și experiențe de neegalat a unei vieți de lux. Cu o multitudine de activități disponibile – scufundări, navigație, pescuit, tenis, ciclism, golf, yoga, nopți culturale, tururi și sporturi acvatice – filozofia stațiunii încorporează resursele insulei cu experiențele oaspeților, alături de produse și ingrediente crescute și cultivate local. Chiar în vârful insulei se află masiva vilă Hilltop cu 3 dormitoare, cu un preț de 50.000 USD pe noapte, care vine la pachetu cu un șofer privat, o dădacă și bucătar.

4. The Penthouse Suite, Hotel Martinez by Hyatt, Cannes, Franța

Acest hotel legendar găzduiește 409 de camere situate pe Riviera Franceză. Restaurantul La Palme d’Or, cu două stele Michelin, cu decorul provenit din tematică cinematografică, tentează toate simțurile, în timp ce L. Raphael Spa oferă o varietate de tratamente unice. Oaspeții sunt invitați să savureze și să împărtășească plăcerile simple ale Rivierei într-o atmosferă șic, dar relaxată, la noul restaurant Le Jardin du Martinez, plin de fler mediteranean. Prestigioasa suită Penthouse cu preț de55.000 USD pe noapte, este situată la ultimul etaj al Hotelului Martinez, oferind o terasă mare privată cu vedere la mare, un pat king-size, living și sufragerie.

3. The Mark Penthouse Suite, The Mark Hotel, New York, SUA

Găzduit într-o clădire emblematică din 1927, The Mark se află în epicentrul bogățiilor sociale și culturale ale Manhattanului, pe unul dintre cele mai frumoase blocuri din Upper East Side, înconjurat de muzee, magazine, restaurante și de Central Park. Hotelul combină confortul vechi și designul avangardist cu servicii fără precedent. Camerele și apartamentele sunt paradisuri ale opulenței discrete. Proiectată de legendarul designer de interior francez Jacques Grange, uluitoare suită a hotelului Mark Penthouse Suite cu un preț de 75.000 USD pe noapte este cel mai mare penthouse al unui hotel din SUA și are o terasă pe acoperiș cu vedere la Central Park, la Metropolitan Museum of Art și nu numai.

2. Suite Royal Penthouse, Hotel President Wilson, Geneva, Elveția

Cu vedere către Lacul Geneva, emblematicul Hotel President Wilson, facând parte din Luxury Collection Hotel, este unul dintre cele mai contemporane hoteluri din Geneva, situat pe fundalul uluitor al muntelui Mont-Blanc. Cu mobilier rafinat și facilități elegante, cele 226 de camere și apartamente sunt frumos amenajate, cu ferestre din podea până în tavan, cu vedere distinctă la oraș sau Lacul Geneva. Ocupând întregul etajul 8 al hotelului, cea mai scumpă cameră a proprietății, Royal Penthouse Suite, cu un preț de 80.000 USD pe noapte vine cu un pian Steinway, un telescop pentru observarea stelelor, o terasă înconjurătoare, 12 dormitoare și – la 103 inchi – cel mai mare ecran TV din lume.

1. The Empathy Suite, Palms Casino Resort, Las Vegas, SUA

Situat la 2 km de The Strip, acest complex tip boutique din Las Vegas oferă o experiență unică prin artă expusă și lucrări ale unor artiști celebri la nivel mondial. Oaspeții pot vizita cazinoul deschis 24 de ore pe zi sau pot lua masa la o varietate de restaurante din incintă. Cu decor elegant, camerele moderne de la Palms Casino Resort au o varietate de facilități șic. Hotelul găzduiește cea mai scumpă cameră de hotel din lume, The Empathy Suite Sky Villa, care costă 100.000 USD pe noapte. Proiectată de artistul britanic Damien Hirst, această suită include două dormitoare principale, mese de masaj, o cameră de relaxare cu sare și un jacuzzi cu vedere la Strip.