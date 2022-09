Top 20 cele mai scumpe clădiri din lume

Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai scumpe clădiri din lume?

Noi da, și nu ne-a venit să credem sumele halucinante care au fost investite pentru construcția acestor coloși ce vor dăinui în timp și în istoria umanității, probabil precum piramidele.

Sunt clădiri impresionante și uriașe, al căror buget a fost de ordinul miliardelor de dolari și care au îndeplinit orice vis al imaginației omului. Sumele sunt ireale și rezultatul final al unor clădiri reprezintă un lux orbitor spre care se îndreaptă omenirea, aflată în plina evoluție. Hai să aflăm împreună top 15 cele mai scumpe clădiri din lume!

Turnul Prințesei din Dubai

Turnul Prințesei din Dubai are o înălțime de 414 metri și este a doua cea mai înaltă clădire din oraș. Are 101 etaje (plus alte 6 subterane), o piscină, un centru de fitness, o saună, un centru de zi, o parcare, magazine și buticuri, un centru de jocuri și, desigur, multe apartamente. Costurile totale ale construcției se ridică la 2,17 miliarde de dolari.

Wynn Resort din Las Vegas

Wynn Resort din Las Vegas, Nevada, a fost construit de magnatul imobiliar Steve Wynn pentru suma de 2,7 miliarde de dolari. Hotelul înalt de 187 de metri și 45 de etaje are un cazinou, un lac, 18 restaurante și baruri, 26 de magazine, un centru mare de conferințe, un teren de golf, o galerie de artă și două capele de nuntă. Colecția privată de artă a lui Steve Wynn include lucrări de Édouard Manet, Andy Warhol, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin și Pablo Picasso. Principala atracție a hotelului este Lacul Viselor, un lac artificial pe care sunt proiectate imagini.

Orașul Viselor din Macao

Orașul Viselor din Macao este un resort și cazino din China, cu o înălțime de 137 de metri și 37 de etaje. Construcția în valoare de 2,75 miliarde de dolari a fost realizată în 2009 și oferă turiștilor 450 de mese de joc, 1.514 de aparate și mai mult de 20 de restaurante pe o suprafață de peste 39.000 de metri pătrați. Hotelul are și 1.400 de camere ce pot fi rezervate la prețuri diferite.

Venetian Macao din Macao

Venetian Macao are o suprafață de 980.000 de metri pătrați, o înălțime de 225 metri, 39 de etaje și este cel mai mare hotel din Asia, precum și a șaptea cea mai mare clădire din lume în ceea ce privește suprafața. Locația are 800 de mese de joc și aproximativ 3.400 de aparate de jocuri, unde oamenii își pot încerca norocul la premiul cel mare. Costurile totale ale „Orașului Viselor” se ridică la aproximativ 2,97 miliarde de dolari.

Hotelul Emirates Palace din Abu Dhabi

Hotelul Emirates Palace din Abu Dhabi este considerat unul dintre cele mai luxoase din lume și aparține familiei conducătoare din capitala Emiratelor Arabe Unite. Locația atrage sute de mii de turiști și oaspeți pe terenurile sale extinse, plajele private și interioarele opulente de pe aripa vestică a Cornichei. Construcția palatului a costat 3 miliarde de dolari și atrage și pasionații de arhitectură, care vin să privească locația cu orele.

Lotte World Tower

Lotte World Tower ocupă locul 15 în top, cu o sumă de 3,1 de miliarde de dolari investiți în realizarea ei. Clădirea este un zgârie-nori de 555,7 metri înălțime și 123 de etaje, situată în Sincheon-dong, Seul, Coreea de Sud. A fost deschisă publicului pe 3 aprilie 2017 și este, în prezent, cea mai înaltă clădire din această țară, precum și a șasea cea mai înaltă clădire din lume.

One World Trade Center din New York City

World Trade Centre din New York City a costat impresionanta sumă de 3,8 miliarde de dolari. După atacul de pe 11 septembrie 2001, cele 7 clădiri au fost înlocuite de complexul One World Trade Center care va avea 7 zgârie nori, în total. Fiecare din ele va purta numele clădirilor demolate în urma atentatelor de acum 21 de ani. Clădirea One World Trade Center a devenit cea mai înaltă din zona Lower Manhattan și complexul ar fi costat, conform Wikipedia, 3,9 miliarde de dolari.

Cosmopolitan din Las Vegas

Cosmopolitan din Las Vegas a costat nici mai mult, nici mai puțin de 3,9 miliarde de dolari. Clădirea construită în anul 2010 are o înălțime de 184 de metri și 52 de etaje. Este un hotel urban potrivit pentru cei care călătoresc în scop de afaceri, dar care vor să se și distreze. Construcția este amplasată direct în centrul turistic animat al Las Vegas-ului, la o distanță de 6 km de Aeroportul Internațional Mccarran.

Wynn Palace din Macau

Wynn Palace din Macau este un hotel de lux amplasat pe o suprafață totală de 9.800 metri pătrați, cu 28 de etaje și 1.706 camere, apartamente sau vile. Cine se cazează aici va putea înota în piscine mari, merge la restaurante luxoase și casinouri încăpătoare. Simpla cazare aici și plimbarea în complex poate fi numită o vacanță. Wynn Palace a costat 4,2 miliarde de dolari și a fost deschis publicului pe data de 22 august 2016.

Apple Park din California

Apple Park din California este sediul principal al gigantului tech al regretatului Steve Jobs. A costat halucinanta sumă de 5 miliarde de dolari și are un design futurist, complet diferit de clădirile de pe pământ. A fost construit în decursul a 8 ani și pe o suprafață totală de 712.000 metri pătrați. În anul 2017, 12.000 de angajați Apple au început să lucreze în clădirea circulară de 4 etaje și care este extrem de prietenoasă cu mediul.

SoFi Stadium din America

SoFi Stadium este o arenă polivalentă acoperită din Inglewood, California, Statele Unite. A fost construit pe locul fostului hipodrom Hollywood Park și se află la 4,8 km de Aeroportul Internațional Los Angeles și lângă sala The Forum. Inițial, construcția trebuia să coste doar 2,66 de miliarde de dolari, dar arhitecții au revenit apoi asupra acoperișului, modificare ce a ridicat costurile la 5,5 miliarde de dolari. A devenit cel mai scumpă arenă sportivă la ora actuală.

Marina Bay Sands din Singapore

Marina Bay Sands din Singapore a costat, în total, colosala sumă de 5,5 miliarde de dolari. Dar, aruncând o simplă privire asupra capodoperei arhitecturale, vei realiza că merită toți banii! Clădirea are o înălțime de 194 de metri, cu 57 de etaje în cele 3 turnuri despicate ce susțin o construcție de tip navă. Este un hotel mamut cu un exterior din sticlă, truc arhitectural pentru a îi da un aspect plăcut, lejer și „luminos”.

Željava Air Base din Croația

Baza aeriană Željava din Croația a fost construită în cel mai mare secret între anii 1957 și 1965. Costurile totale ale lucrării se ridică la suma de 6 miliarde de dolari, de 3 ori mai mult decât bugetele combinate ale armatelor din Serbia și Croația. A fost cel mai mare aeroport subteran și bază aeriană militară din Iugoslavia, precum și una dintre cele mai mari din Europa. Este situată la granița dintre Croația și Bosnia și Herțegovina, sub muntele Plješevica, lângă orașul Bihać, Bosnia și Herțegovina.

Resorts World Sentosa din Singapore

Resorts World de pe insula Sentosa, din Singapore, a costat un total de 6,59 miliarde de dolari și a fost construit în 2010. Doar pământul pe care locația se află a costat 605 milioane de dolari, fiind concepută ca un resort în resort. Locația are 10 etaje și o înălțime totală de 50 de metri. Atracțiile principale sunt reprezentate de cele două cazinouri, parcul tematic Universal Studios, al doilea din Asia, parcul acvatic Adventure Cove sau S.E.A. Aquarium.

Centrala nucleară Mochovce din Slovacia

Centrala nucleară Mochovce din Slovacia este situată între orașele Nitra și Levice, pe locul fostului sat Mochovce. În prezent sunt în funcțiune două reactoare de 470 MW, cu alte douăextra reactoare de același tip. Costul total al clădirii se ridică la 6,89 de miliarde de dolari. A fost construită de producătorul slovac de energie electrică Slovenske Elektrarne, care este deținut în majoritate de compania italiană Enel.

Centrala nucleară Olkiluoto din Finlanda

Centrala nucleară Olkiluoto din Finlanda este una dintre cele două din țară și se află pe malul Golfului Bothnia, în Eurajoki. Are 2 reactoare cu apă fierbinte, fiecare producând 890 MegaWatti de energie electrică, adică 22% din producția țării pentru 2020. Reactorul Olkiluoto 3 a fost programat să pornească în 2009, dar a fost afectat de o serie lungă de întârzieri tehnice, dispute legale și depășiri de buget. Prețul său total a fost estimat la aproape 11 miliarde de euro, ceea ce face centrala nucleară Olkiluoto una dintre cele mai scumpe clădiri din lume.

Turnurile Abraj Al Bait din Mecca

Turnurile Abraj Al Bait din Mecca sau Turnurile Ceas reprezintă o construcție ce a înghițit impresionantul buget de 15 miliarde de dolari. Este vorba despre un complex de 7 hoteluri zgârie-nori deținut de guvernul din Arabia Saudită. Acesta se află la câțiva metri de cea mai mare moschee din lume și de cel mai sacru loc al islamului, Marea Moschee din Mecca. Lucrările au început în anul 2004 și au fost finalizate în 2012. Înălțimea maximă este de 601 metri, cu 120 de etaje și 96 de lifturi.

Centrala nucleară Flamanville din Franța

Centrala nucleară Flamanville este situată în Flamanville, Manche, Franța. Găzduiește două reactoare cu apă presurizată care produc 1,3 Gigawatti fiecare, intrate în funcțiune în anii 1986 și 1987. Un al treilea reactor, o unitate EPR, a început să fie construit în 2007, cu introducerea sa comercială programată pentru 2012. Costul inițial a fost de 3,3 miliarde de dolari, ajungând la suma de 19,1 miliarde de dolari în 2020. Cum centrala nucleară ar trebui să fie gata abia în 2023, costurile finale sunt estimate la suma de 21,93 miliarde de dolari.

ITER din Franța

Reactorul Termonuclear Experimental Internațional din Franța este un megaproiect de cercetare și inginerie a fuziunii nucleare care vizează crearea de energie prin replicarea, pe Pământ, a proceselor de fuziune ale Soarelui. După finalizarea construcției reactorului principal și a primei plasme, planificate la sfârșitul anului 2025, va deveni cel mai mare experiment de fizică a plasmei de izolare magnetică din lume și cel mai mare reactor experimental de fuziune nucleară tokamak. Se construiește lângă uzina Cadarache, din sudul Franței, iar costurile s-ar ridica la 25 de miliarde de dolari.

Al-Masdschid al-Harām din Arabia Saudită

Al-Masdschid al-Harām, „Moscheea Inviolabilă” sau Moscheea Mare se află în Kaaba, Mecca, în Arabia Saudită. Este un loc de pelerinaj unde fiecare musulman trebuie să ajungă cel puțin o dată în viață. Este faza principală pentru ‘Umrah’, pelerinajul mai mic care poate fi întreprins în orice perioadă a anului. Moscheea Inviolabilă este și cea mai mare din lume. Alături de Moscheea Profetului din Medina și Moscheea al-Aqsa din Ierusalim, reprezintă unul dintre cele mai sfinte 3 locuri din Islam. Costurile totale ale construcției sunt estimate la 100 miliarde de dolari.