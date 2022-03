iPhone SE, lansat oficial: cel mai ieftin telefon Apple primește 5G, devine mai rapid și mai bun la poze

La fiecare doi ani, Apple își actualizează cel mai ieftin iPhone. Tradiția continuă și în 2022 cu noul iPhone SE. Acesta nu primește un nume pretențios sau vreo cifră în titlu, ci vine ca o extensie a vechilor iterații. Până și designul pare să fie identic cu cel de acum doi ani.

În cadrul evenimentului Peek Performance, care a avut loc ieri în California, în conformitate cu speculațiile din piață, gigantul din Cupertino a dezvăluit noul iPhone SE. La fel ca generațiile anterioare, acest gadget este destinat celor cu un buget redus care vor doar părțile esențiale din telefoanele de top lansate toamna trecută de aceeași companie.

iPhone SE 2022, ce are în plus, dar, mai ales, ce are în minus

Noul iPhone SE arată exact la fel ca un iPhone 7 lansat în urmă cu foarte mulți ani. Nu are Face ID, ci se rezumă la Touch ID pentru autentificarea biometrică prin intermediul amprentei. Are același procesor pe care îl găsești în iPhone 13 Pro. Este vorba de Apple A5 Bionic cu patru nuclee și suport pentru comunicații 5G. Are o singură cameră principală, atât. Aceasta utilizează un senzor de 12 megapixeli și, datorită puterii suplimentare de procesare este capabilă de Photographic Styles, Smart HDR 4 și Deep Fusion.

Noul iPhone este disponibil în trei culori, negru, alb și roșu. Se ascunde în spatele unui panou Retina HD de 4,7 inci și, conform spuselor Apple, atât partea din față a telefonului, cât și spatele, sunt acoperite cu cea mai dură și rezistentă sticlă care există. Practic, este aceeași pe care o găsești pe iPhone 13. iPhone SE 2022 este certificat IP67 pentru rezistență la apă și praf, iar compania promite o autonomie a bateriei îmbunătățită comparativ cu vechea iterație datorită combinație de iOS 15 și A15 Bionic.

Prețul de achiziție pentru noul iPhone în SUA este de 430 de dolari, cu 30 de dolari mai mult decât vechea versiune. Având în vedere că a apărut pe site-urile oficiale din România, sub formă de precomandă, în următoarele săptămâni ar trebui să-l poți și achiziționa. Ca o primă estimare, prețul pe piața locală probabil că va gravita în jurul a 2000 de lei pentru cea mai mică variantă de stocare.