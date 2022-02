Ce nu știai despre iPhone: detaliul care ți s-ar putea părea înfricoșător, confirmat de Apple

Temerile ți s-au adeverit. Apple a confirmat că unele iPhone-uri au înregistrat comenzile vocale date de utilizatori, chiar și după ce aceștia au dezactivat opțiunea.

Apple a declarat că un bug de iOS 15 se face vinovat pentru înregistrarea și salvarea pe serverele companiei a comenzilor date de unii dintre utilizatorii de iPhone asistentului digital Siri. Ce e mai grav este că înregistrarea și salvarea vocii utilizatorilor a avut loc chiar dacă utilizatorii au dezactivat opțiunea „Improve Siri & Dictation”.

Totuși, Apple spune că doar un mic procent de iPhone-uri a fost afectat.

„Cu iOS 15.2, am dezactivat setarea Improve Siri & Dictation pentru mulți utilizatori Siri, în timp ce am remediat o eroare introdusă cu iOS 15. Această eroare a activat din greșeală setarea pentru o mică parte de dispozitive. De când am identificat eroarea, am încetat să mai examinăm și ștergem sunetul primit de pe toate dispozitivele afectate”, au spus cei de la Apple.