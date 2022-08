INTERVIU Start-up-ul ucrainean, un marketplace pentru programatorii independenți din România și occident: cum ajută Ucraina, românii și nu numai

Un start-up ucrainean, care funcționează ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din România și caută să recruteze mai mult de o sută de specialiști IT de pe piața locală, pentru a li se alătura celor peste 60 de programatori români care lucrează deja lucreze remote pe proiecte pentru start-up-uri din Silicon Valley.

Start-up-ul ucrainean Lemon.io țintește să devină principala sursă de venit pentru peste o mie de dezvoltatori până la sfârșitul anului. Lemon.io colaborează cu peste 540 de freelanceri din peste 26 de țări. Redacția Playtech a discutat despre toate acestea cu CEO-ul Lemon.io, Aleksandr Volodarsky, într-un interviu pe care te invităm să-l parcurgi în continuare.

Ozana: Cum ai fondat start-up-ul și cum funcționează exact?

Aleksandr Volodarsky: Povestea amuzantă este că nu am ales această afacere, ci ea m-a ales pe mine. După ce m-am mutat în Israel, un cunoscut m-a rugat să îl ajut să găsească un programator freelancer pentru a se ocupa de un proiect tech pentru compania la care lucra. Reprezentanții companiei au fost atât de mulțumiți de rezultate încât m-au recomandat și prietenilor lor. Aceștia mi-au adus mai mulți clienți care, ulterior, mi-au adus și mai mulți clienți.

După un an, aveam o cifră de afaceri de aproximativ 10.000 de dolari pe lună. Am renunțat la jobul pe care îl aveam atunci pentru a mă ocupa cu normă întreagă de acest business care începuse să îmi genereze din ce în ce mai mulți bani, dar și să-mi ocupe din ce în ce mai mult timp. În mod natural, am avut nevoie de ajutor suplimentar pentru a face față cererilor. L-am invitat pe Vasyl Dzesa, pe care îl cunoșteam de 7 ani deja, să devină co-fondator. Apoi, în 2018, am decis să îl aducem în echipă pe Anvar Azizov – pe care îl știam amândoi de peste 6 ani, lucrând anterior împreună.

Împreună ne-am propus să creăm un serviciu puternic de tip „Uber” pentru programatori. Așa a luat naștere start-up-ul Lemon.io, susținut astăzi de 61 de oameni, iar echipa continuă să crească, pe măsură ce ne extindem în alte țări și atragem pe platformă mai mulți programatori.

Deviza noastră este ”dreptate pentru toți”, ceea ce înseamnă că Lemon.io oferă condiții echitabile atât clienților, care primesc servicii de înaltă calitate la prețuri rezonabile, cât și programatorilor, care sunt plătiți corect, pe măsura experienței lor și lucrează la proiecte interesante din Silicon Valley, în condiții ideale, din confortul casei lor.

Practic, avem o bază de date cu freelanceri IT verificați, cărora le atribuim cu atenție proiecte potrivite pentru expertiza lor – de la clienți verificați. Odată conectați pe platforma Lemon.io, programatorii și clienții păstrează legătura în mod direct, fără intermedieri, pentru a eficientiza procesul de lucru.

Ozana: Din ce țări sunt freelancerii IT cu care colaborați? Cum ați intrat pe piața din România?

Aleksandr Volodarsky: Lucrăm cu peste 540 de freelanceri. În prezent, acceptăm colaboratori din 46 de țări – Albania, Andorra, Argentina, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Chile, Columbia, Costa Rica, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Estonia, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Ungaria, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Mexic, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Uruguay.

Ozana: Care este ținta pentru piața din România? Câți programatori doriți să recrutați?

Aleksandr Volodarsky: Până la finalul lui 2022, dorim să recrutăm peste 100 de specialiști IT din România care să li se alăture celor 61 de freelanceri din București, Iași și Cluj cu care lucrăm deja de câteva luni.

Suntem foarte mulțumiți de serviciile oferite de programatorii români și suntem siguri că extinderea echipei locale ar aduce valoare clienților Lemon.io.

Ozana: Care este procesul de recrutare? Care sunt criteriile pentru a obține proiecte pe platformă?

Aleksandr Volodarsky: Lemon.io se adresează developerilor responsabili și disciplinați, specialiști cu experiență de minimum 4 ani în programare, care doresc să-și înceapă propria afacere. Pentru că ne dorim să colaborăm doar cu specialiști ajunși la un oarecare nivel de maturitate, am creat un proces de verificare în 4 pași care să ne ajute să identificăm de la început în ce măsură aplicanții sunt potriviți să lucreze după acest model de business.

După ce completează formularul de aplicare, freelancerii vor fi contactați de un reprezentant Lemon.io pentru a stabili următoarele etape, la care vor primi feedback personalizat:

Verificarea background-ului – Analizăm rețelele sociale ale candidaților, profilurile GitHub și Stack Overflow. Încercăm să contactăm foștii angajatori și să-i întrebăm despre experiența pe care au avut-o în trecut în lucrul cu programatorul respectiv.

Cunoștințele de limba engleză – Pentru a elimina posibilele erori de comunicare între clienți și freelanceri, testăm nivelul de limbă engleză al fiecărui candidat.

Testarea nivelului de expertiză – Reputația bună și nivelul avansat de engleză nu înseamnă nimic fără competența cu tehnologiile necesare în programare și software. Testele pe care le oferim candidaților noștri sunt probleme întâmpinate în viața reală cu care ne confruntăm zilnic în lucrul cu clienții noștri.

Interviu cu reprezentanții Lemon.io – Dacă un freelancer trece cu succes de cele trei etape anterioare, programăm un apel video pentru a-i pune diverse întrebări care să ne ajute să ne dăm seama dacă el sau ea poate lucra independent, în regim remote, fără să aibă nevoie să fie stimulat prin micromanagement.

Spre deosebire de platformele clasice de bidding adresate freelancerilor, Lemon.io are avantajul că specialiștii care au finalizat cu succes procesul de verificare primesc automat proiecte corelate cu nivelul de expertiză, fără a avea concurență directă care ar putea oferi un preț mai mic. În plus, programatorii care se înscriu pe platforma Lemon.io nu plătesc niciun comision de înscriere sau de retragere a banilor, comisioanele sunt achitate de clienți.

Ozana: Cât poate câștiga un IT-ist pe oră și ce limbaje de programare trebuie să cunoască?

Aleksandr Volodarsky: Tarifele orare ale specialiștilor variază în funcție de stadiul carierei, de nivelul de expertiză și de tipul de limbaj de programare pe care îl cunoaște fiecare în parte. Un programator poate câștiga de la 25 la 60 sau 85 de dolari pe oră sau chiar mai mult, în unele cazuri, iar plata se face de două ori pe lună.

Deoarece tarifele variază enorm pe tot globul, în funcție de particularitățile pieței, sistemele fiscale, nivelul general de viață și costul vieții, tarifele pot varia de la țară la țară. Cu toate acestea, la Lemon.io, evaluăm întotdeauna competențele, nu pașapoartele. Pentru noi, nu contează unde sunt localizați freelancerii. Contează abilitățile lor și capacitatea noastră de a găsi clienți și proiecte.

Cele mai solicitate limbaje de programare din partea clienților Lemon.io sunt: React, Node, Python, Vue.js, Ruby, Typescript, React Native, Angular, Flutter, Data Science, DevOps.

În prima jumătate a lui 2022, companiile au avut nevoie în special de programatori cu experiență care să lucreze pe proiecte axate pe Web3 (descentralizarea web, măsuri progresive de securitate privind datele oamenilor), îmbunătățirea continuă a tehnologiei AR/VR, siguranța cibernetică, aria de gamedev, inteligența artificială – ce are un impact tot mai mare în dezvoltarea de software.

Perspectiva pentru următoarele luni și 2023 este că cererea pe aceste paliere se va intensifica din partea start-up-urilor care continuă să se înmulțească de la an la an.

Ozana: Pe unde se clasează specialiștii IT din România în ceea ce privește performanța în domeniu?

Aleksandr Volodarsky: Programatorii români au într-adevăr un nivel ridicat de abilități tehnice. Oferă servicii excelente de fiecare dată. Mai mult, în România și în Europa de Est există o plajă largă de programatori talentați care cunosc foarte bine atât cele mai căutate tehnologii, cât și limbajele mai puțin obișnuite și mai greu de găsit – de exemplu: Clojure, Rust, Elixir.

Ucraina, România și Polonia sunt printre țările est-europene care se poziționează cu mândrie în top 10 atunci când vine vorba de calitatea serviciilor IT oferite.

Totodată, românii din IT cu care deja colaborăm sunt capabili să comunice în limba engleză la un nivel avansat. Acesta este un mare avantaj, pentru că știm că nu vor interveni probleme în comunicare având în vedere că avem clienți, în principal, din Statele Unite.

Am menționat că ne place și faptul că România are una dintre cele mai bune viteze de descărcare în bandă largă din lume, cu mult dincolo de Statele Unite sau alte țări dezvoltate și se îmbunătățește constant an de an? (n.r. – spune zâmbind).

Ozana: În ultimele 4 luni, Lemon.io a donat aproape tot profitul obținut, 400.000 $, armatei ucrainene. Intenționați să donați în continuare?

Aleksandr Volodarsky: Da! Intenționăm să donăm în continuare profitul realizat în cadrul Lemon.io și să sprijinim armata, până când Ucraina va câștiga războiul.

Credem că Ucraina va reuși să-și revină după efectele catrastofale cauzate de război – așa cum a făcut-o în urma multor crize financiare mari din trecut și va deveni chiar mai puternică decât era înainte. Suntem dispuși să facem tot ce ține de noi pentru a contribui la reconstruirea patriei noastre.

Ozana: Războiul din Ucraina a afectat multe industrii în ultimul an și încă nu știm întreaga amploare a consecințelor economice. Vedeți o schimbare în forța de muncă din domeniul programării ca urmare a războiului, s-au mutat toți programatorii din Ucraina?

Aleksandr Volodarsky: Bărbații nu au voie să părăsească țara în timpul războiului, așa că cei mai mulți dintre ei nu au apucat sau nu au vrut să plece din Ucraina. Majoritatea dezvoltatorilor ucraineni cu care lucrăm, în mare proporție bărbați, s-au mutat mai aproape de granița de vest, sperând să găsească un loc mai sigur, dar nicăieri nu mai este sigur azi în Ucraina, din păcate.

Când a început războiul, mulți dintre programatorii Lemon.io care trăiau în Ucraina s-au oferit voluntari – fie pentru a ajuta civilii, fie pentru a oferi sprijin tehnic autorităților. Unii s-au alăturat armatei. Alții au insistat că vor să lucreze în continuare, chiar dacă trebuie să o facă din adăposturi și buncăre – într-un efort hotărât de a continua să sprijine clienții, economia națională și efortul de război.

În ultimele luni, ne-am adaptat constant ca să asigurăm funcționalitatea companiei, astfel încât să putem genera bani pentru a ne ajuta oamenii și armata. Avem grijă de oamenii noștri, le asigurăm suport din partea unui psiholog acreditat, am plătit salariul cash în avans și ne adaptăm constant procesele și obiectivele de afaceri, acoperindu-i pe cei care nu pot lucra, ca să putem livra proiectele în timp util.

Din acest motiv, în prezent, ne concentrăm pe extinderea grupului nostru de dezvoltatori în alte țări. Ne-am adresat către 22 de țări noi în luna martie și am văzut mult interes din partea dezvoltatorilor europeni.

Nu este deloc ușor să lucrăm la potențial maxim în aceste vremuri incerte, dar nu este nici imposibil. Avem determinarea și resursele necesare pentru a reuși!

Ozana: Care este obiectivul din punctul de vedere al cifrei de afaceri pentru Lemon.io pentru acest an?

Aleksandr Volodarsky: Cifra de afaceri realizată în primele 6 luni din 2022 depășește cifra de afaceri pentru întregul an 2021 (6,8 milioane de dolari). Suntem încrezători că putem atinge 20 de milioane de dolari – obiectivul stabilit pentru 2022.

Ozana: Ce planuri aveți pentru viitor? Intenționați să vă extindeți în alte țări?

Aleksandr Volodarsky: Încă nu ne-am conturat planurile pentru 2023. Ceea ce știm cu siguranță este că scopul principal este ca țara noastră să câștige războiul. Tocmai de aceea, facem tot posibilul să sprijinim armata pentru a acoperi nevoile imediate. Apoi, pe partea de business, tendința este într-adevăr de extindere și în alte țări, cât și atragerea unui număr cât mai mare de programatori independenți care să lucreze full time sau part time (minimum 20 de ore pe săptămână) pentru clienții Lemon.io.