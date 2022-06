Top 10 tehnologii în tendințe anul acesta: ce meserii se caută și ce job-uri sunt cele mai bănoase în IT

Dacă ai căutat o schimbare în carieră în domeniul IT, dar nu ești sigur ce carieră să urmezi, ai ajuns în locul potrivit. În ultimii 60 de ani, tehnologia a făcut salturi uriașe și a evoluat mult.

De la o mașină de o tonă care ar putea stoca 3,5 MB de date (IBM 350) la un card SD care poate stoca 2 Terabytes de date și cântărește doar 2 grame, am parcurs un drum lung. Un lucru care a rămas constant în acest timp este schimbarea. Tehnologiile se schimbă la fiecare 2-3 ani și este important ca un profesionist care lucrează în spațiul tehnologic să se mențină la curent, pentru a urca rapid pe scara carierei.

Iată un top zece al tehnologiilor în tendințe în 2022.

Hiperautomatizare

M-ai crede dacă ți-aș spune că peste câțiva ani AI-ul va avea drepturi egale ca și oamenii? Se întâmplă deja, ai auzit de Sophia? Ea este un robot umanoid care este alimentat de AI. Are propriile gânduri, emoții, poate vedea și vorbi ca oamenii, iar în 2017 i s-a acordat cetățenia legală în Arabia Saudită.

HyperAutomation implică utilizarea mai multor tehnologii precum inteligența artificială (AI), învățarea automată și tehnologiile de automatizare, cum ar fi automatizarea proceselor robotizate (RPA), pentru a automatiza cât mai multe procese de afaceri. Potrivit Business Wire, 70% dintre profesioniștii RPA spun că organizația lor va angaja mai mulți dezvoltatori în anul următor. Mai mult, potrivit Forbes, utilizarea AI în multe sectoare de afaceri a crescut cu 270% în ultimii patru ani.

Securitate cibernetică

Recent, infracțiunile cibernetice au crescut enorm. În 2021, Twitter a fost piratat și a fost folosit pentru a obține Bitcoins. Vezi ceva în neregulă cu asta? Acesta este contul președintelui SUA pe Twitter. A fost piratat și acest mesaj a fost postat de pe acesta.

Amenințările cibernetice au dus la pagube în valoare de 6 trilioane de dolari numai în 2021, făcându-l cel mai mare dezastru economic din istorie. Potrivit unui raport din sectorul sănătății, se așteaptă ca securitatea cibernetică să ajungă la 125 de miliarde de dolari până în 2025.

Dezvoltare Full Stack

Potrivit Forbes, utilizarea internetului a crescut cu 70% în ultimii 2 ani. Acest lucru deschide în mod clar calea pentru mai multe afaceri online să apară în viitorul apropiat. Până și guvernul SUA recrutează, dar într-un mod interesant. Dacă intri pe www.whitehouse.gov și verifici codul site-ului lor, are o cerere de angajare ascunsă în ea.

Dacă Whitehouse nu este compania de vis, pe portalurile de de locuri de muncă, într-adevăr, există peste 28000 de locuri de muncă pentru Full Stack Development. Salariul mediu al unui dezvoltator Full Stack în India este de 8 lakhs pe an, iar în Statele Unite este de 110.000 USD pe an.

Blockchain

Blockchain este un cuvânt la modă de câțiva ani. În mod normal, oamenii înțeleg că situațiile de utilizare ale Blockchain sunt limitate doar la criptomonede. Dar compararea criptomonedelor cu Blockchain este ca și cum ai spune că smartphone-urile pot fi folosite doar pentru a efectua apeluri. Blockchain și-a găsit acum drumul în industrii precum sănătatea, asigurările, finanțele și multe altele. De fapt, există jocuri populare precum Axie Infinity care utilizează acum Blockchain.

Gartner estimează că valoarea afacerii generată de blockchain va crește rapid, ajungând la 176 de miliarde de dolari până în 2025 și la 3,1 trilioane de dolari până în 2030. Dacă plănuiești să înveți Blockchain, 2022 ar fi cel mai bun moment din toate timpurile.

Snowflake

Snowflake este un depozit de date în cloud care extrage date dintr-o gamă largă de software, servicii și platforme de calcul. Ceea ce face ca Snowflake să fie diferit este capacitatea sa de a scala calcularea și stocarea în mod independent. Snowflake are peste 4.900 de clienți, inclusiv 212 din Fortune 500, cu tone de locuri de muncă disponibile pe portalurile de locuri de muncă. Salariul mediu pentru un inginer Snowflake Datawarehouse este de 15 lakhs pe an în India, iar în SUA este de 125.000 USD pe an.

Edge Computing

Edge computing este practica de captare, stocare, procesare și analizare a datelor în apropierea clientului, unde datele sunt generate, în loc să fie într-un proces de date centralizat.

IDC estimează că piața globală de edge computing va ajunge la 250 de miliarde de dolari până în 2024. Salariul mediu al unui inginer cloud variază între 104.000 USD în SUA și 147.000 USD anual. În SUA, sunt 130.000 de locuri de muncă vacante pentru inginerii cloud, conform indeed.com. În India, există peste 30.000 de locuri de muncă vacante pentru inginerii cloud.

Internetul Comportamentelor

Te-ai aflat vreodată într-o situație în care vorbești despre un anumit produs cu un prieten și primești imediat o reclamă cu privire la același produs? Dacă ai experimentat asta, nu ești singurul. Acest tip de marketing are ca scop vizarea persoanei potrivite, la momentul potrivit, cu produsul potrivit.

Internet of Behavior, cunoscut și sub numele de IoB, se referă la analiza datelor comportamentale adunate de pe dispozitivele IOT din jurul nostru. Alexa, Google Homepod și chiar și telefoanele inteligente sunt exemple de dispozitive IoT.

Potrivit Gartner, aproximativ 40% dintre oameni vor fi urmăriți de dispozitivele IOT până în 2023. De asemenea, potrivit Glassdoor, salariul unui inginer IOT din India poate varia de la 5 LPA la 16 LPA. În SUA, salariul mediu anual este între 110.000 USD și 140.000 USD.

Analize predictive

Analiza predictivă este o categorie de analiză a datelor menită să facă predicții despre rezultatele viitoare pe baza datelor istorice și a tehnicilor de analiză, cum ar fi modelarea statistică, învățarea automată și inteligența de afaceri. Potrivit Forbes, domeniul științei datelor va crește cu aproximativ 28% până în 2026 de la an la an. Mai mult, potrivit Gartner, 70% din organizații vor folosi analiza predictivă până în anul 2025.

Salariul mediu anual pentru un Data Scientist în SUA este de 111.000 USD, iar în India, salariul mediu al unui Data Scientist este de 11 Lakhs pe an.

Devops

Devops este o mentalitate de modelare a procesului IT și a structurilor organizaționale pentru a promova valoarea afacerii, calitatea software-ului și îmbunătățirea continuă.

Pentru a implementa Devops, Netflix a creat o suită de programe numită Simian Army. Aceste programe au creat probleme cum ar fi închiderea aleatorie a serverelor, cauzarea deliberată de probleme de latență între servicii etc. Acest lucru a ajutat echipa lor să creeze sisteme tolerante și scalabile, ajutându-I, în cele din urmă, să atingă principiile Devops.

Folosind aceleași principii în Devops, fluxul de lucru de învățare automată și fluxul de lucru de inginerie a datelor pot fi, de asemenea, automatizate. Acest nou crossover de învățare automată și inginerie de date cu devops se numește MLOps și DataOps.

Salariul mediu al MLOps sau DataOps Engineer Statele Unite este de 110.000 USD, cel mai mare poate ajunge chiar și la 140.000 USD pe an.

AI ca serviciu

Te-ai uitat la filmul Superman? Este un film cu un buget de 300 de milioane de dolari. A folosit efecte vizuale scumpe pentru a edita mustața lui Henry Canvil, pentru că a trebuit să o păstreze pentru celelalte proiecte ale lui cinematografice.

Potrivit unui articol de pe Verge, un absolvent de facultate a reușit să obțină același efect folosind AI pe un computer de 500 USD. Pentru a simplifica și a face AI la dispoziția tuturor, a fost introdus AI ca serviciu. Așa că acum toată lumea poate folosi AI fără a cumpăra hardware scump.

Potrivit Indeed.com, există peste 50.000 de locuri de muncă vacante în Statele Unite. În mod similar, în India, există peste 15.000 de locuri de muncă. Potrivit Glassdoor, salariul mediu al unui inginer AI este de 120.000 USD.