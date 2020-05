10 actori care au jucat două roluri în același film și nu ți-ai dat seama că e aceeași persoană

Pentru rolurile din filme, actorii se schimbă câteodată radical și nu-ți dai seama mereu că este vorba despre aceeași persoană.

Dacă ai avut vreodată senzația , în timp ce te uiți la un film, că un personaj seamănă cu un altul, pe care l-ai văzut deja într-un alt film, cel mai probabil chiar așa e. Actorii trec prin schimbări totale de look pentru unele roluri, așa că e normal să nu-ți dai seama mereu când e vorba despre același om.

Totuși, lucrurile stau și mai ciudat când același actor joacă două roluri diferite în același film și, din cauza machiajului și costumului, nu reailzezi instant acest lucru. În continuare, vei vedea fotografii cu mai mulți actori care au jucat mai mult de un rol în același film.

Back to the Future Part II (1989)

Michael J. Fox a jucat atât rolul lui Marty McFly în film, cât și rolul fiicei acestuia, Marlene McFly.

Peter Pan (2003)

Jason Isaacs a jucat atât rolul lui Mr. Darling, cât și personajul negativ din film, Captain Hook.

Jumanji (1995)

Actorul Jonathan Hyde a intrpretat și rolul lui Sam Parrish și pe cel al personajului Van Pelt.

Mary Poppins (1964)

În filmul Mary Poppins, atât rolul lui Bert, cât și cel al lui Mr. Dawes Sr. sunt interpretate de același actor celebru, Dick Van Dyke.

Harry Potter (2001-2011)

În seria de filme, există un actor care a intrerpretat două roluri. Warwick Davis joacă rolul profesorului Filius Flitwick și cel al lui Griphook.

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)

Ben Stiller a jucat în acest film rolurile Larry Daley și Laaa.

Django Unchained (2012)

James Remar joacă în acest film atât rolui lui Ace Speck, cât și pe cel al lui Butch Pooch.

Saul in Coming to America (1988)

Acesta este unul dintre filmele în care un actor jocaă mai multe roluri. Eddie Murphy joacă aici patru roluri: Prince Akeem, Clarence, Randy Watson și Saul.

Game of Thrones

În Game of Thrones, Dean-Charles Chapman este în primele sezoane Martyn Lannister și ajunge apoi să interpreteze rolul lui Tommen Baratheon.

Doctor Strange (2016)