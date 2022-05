Un nou serial interesant pe Disney+: când vei putea vedea Willow

Disney+ este în sfârșit gata să împărtășească mai multe detalii despre renașterea Willow, după cum vei putea vedea în cele ce urmează.

Streamerul a dezvăluit că serialul TV, intitulat pur și simplu Willow, va avea premiera pe 30 noiembrie. Trailerul care povestește despre serial nu ne dă prea multe detalii despre ce vom putea vedea în viitorul serial, dar observăm, totuși, un Willow Ufgood mai în vârstă care se întoarce pentru a salva o viitoare împărăteasă din ghearele răului. El se va alătura unei trupe eclectice de aventurieri, dar de data aceasta este în mod clar mai experimentat decât în filmul din 1988, care a făcut, la vremea lui, istorie.

Warwick Davis revine în rolul lui Willow

Serialul ni-l prezintă pe Warwick Davis reluând rolul celebrului Willow. Cel puțin câțiva actori cunoscuți se alătură distribuției, inclusiv Ellie Bamber (care a apărut anterior în The Serpent, ce a fost difuzat pe Netflix) și fostul „elev Disney”, Erin Kellyman, care a apărut în Solo și în The Falcon and the Winter Soldier).

Ce-i drept, inițial, Jon Chu era programat să regizeze, dar a fost înlocuit de mai mulți regizori când a trebuit să demisioneze din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Regizorul de film, Ron Howard, va fi, fără dar și poate, producător executiv.

Se poate spune că anunțul vine exact la momentul potrivit: adică în timp ce Disney a împărtășit mai multe detalii despre următoarele filme seriale care au legătură cu franciza Star Wars, inclusiv Andor și Skeleton Crew.

Compania nu se sfiește absolut deloc atunci când vine vorba despre împărtășirea unor detalii importante referitoare la strategia Disney+. Serviciul își „împachetează” programul cu tot mai multe producții originale, în încercarea de a-i ține pe oameni lipiți de ecrane, mizând, în paralel, pe resuscitarea unor francize mai vechi care, la vremea lor, au fost deosebit de apreciate de publicul larg.