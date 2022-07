INTERVIU Amber Midthunder, protagonista din „Prey”, cel mai nou film din franciza „Predator”

„Prey” este un nou thriller de acțiune și cel mai nou film din franciza „Predator”, plasat în lumea națiunii Comanche, la începutul anilor 1700.

Este povestea nespusă a unei tinere femei, Naru, o războinică aprigă și iscusită, crescută printre unii dintre cei mai mari vânători care au cutreierat Marile Câmpii. Încrezătoare că este la fel de capabilă ca și ceilalți tineri vânători, ea pornește să-și protejeze poporul atunci când pericolul amenință tabăra sa Comanche. Înarmată cu cele mai primitive arme, Naru își urmărește și, în cele din urmă, își înfruntă prada, care se dovedește a fi un prădător extraterestru foarte evoluat, cu un arsenal tehnic avansat, ceea ce duce la o confruntare brutală și înfricoșătoare între cei doi adversari.

„Prey” este regizat de Dan Trachtenberg, scris de Patrick Aison („Jack Ryan”, „Treadstone”) și produs de John Davis („Jungle Cruise”, „The Predator”), Jhane Myers („Monsters of God”) și Marty Ewing („It: Chapter Two”), cu Lawrence Gordon („Watchmen”), Ben Rosenblatt („Snowpiercer”), James E. Thomas, John C. Thomas și Marc Toberoff („Fantasy Island”) ca producatori executivi.

Ca referință, franciza „Predator” a fost lansată în 1987, cu filmul original în care Arnold Schwarzenegger a fost protagonistul. Au urmat, apoi, „Predator 2” (1990), „Alien vs. Predator” (2004), „Aliens vs. Predator: Requiem” (2007), „Predators” (2010), „The Predator” (2018).

„Prey” va fi difuzat exclusiv pe Hulu Original pe 5 august 2022. În acest context, în cadrul unei “mese rotunde” pe Zoom, alături de mai mulți jurnaliști din Europa, am discutat cu protagonista din Prey, Amber Midthunder, interpreta personajului Naru. Pot să spun din interacțiunea cu ea că, pe cât de războinică și neînfricată e în film, pe atât de drăguță și blândă e în realitate. Dar mai multe vă las să citiți în interviul în exclusivitate cu Amber.

Când te-ai “întâlnit” prima oară cu franciza Predator? Îți mai aduci aminte când ai văzut primul film din serie?

Amber: Predator face parte din pop culture și a influențat multe filme, creații și chiar memes de pe internet. Primul film Predator l-am văzut acasă cu părinții mei și mi-a plăcut foarte mult. Când am auzit de propunerea de a juca în Prey, am fost foarte încântată!

Cum e să faci parte dintr-un proiect atât de mare ca franciza Predator?

Amber: Sunt foarte onorată să fac parte din acest proiect uriaș. Sunt mândră de cum a făcut Dan (n.r. – Dan Trachtenberg, regizorul Prey) acest film. Prey aduce un omagiu întregii francize Predator, dar, în același timp, are și caracterul lui unic și o poveste puternică și interesantă. M-am simțit bine alături de întreaga echipă și sunt foarte recunoscătoare!

Prey are o distribuție formată aproape în totalitate din actori nativ americani. Crezi că asta a contribuit la autenticitatea filmului? Cum ai adus tu originalitate și cum e să joci un personaj de acum trei sute de ani care se luptă cu un monstru extraterestru?

Amber: Înseamnă foarte mult pentru mine că fac parte din această franciză celebră și atât de îndrăgită la nivel global. Mă bucur foarte tare că am putut să joc un personaj puternic, o fată nativ americană puternică. Sunt mândră că am putut să reprezint comunitatea femeilor nativ americane – m-am identificat cu personajul și îmi este foarte drag.

Care a fost cea mai grea scenă de filmat?

Amber: Toate au fost foarte provocatoare (n.r. – râde)! N-a fost o zi din perioada filmărilor în care să merg acasă și să spun “Da, azi a fost o zi ușoară”. Dar, în mod evident, cea mai grea și mai lungă scenă de filmat a fost bătălia mea finală cu Predator. Am tras multe duble la ea. Chiar m-am îmbolnăvit, mi-am pierdut vocea, dar am reușit să o ducem până la capăt cu brio.

Cum a fost prima zi pe platourile de filmare, când ți-ai văzut oponentul fioros?

Amber: Prima oară l-am văzut pe Predator “în carne și oase” din întâmplare. Era un test înainte de filmările propriu-zise și m-am uitat către niște copaci din apropiere și am rămas cu gura căscată când am văzut costumul acela impresionant și realizat cu atât de multă atenție la detalii. Tot ce am mai putut să spun a fost un mare “WOW!” (n.r. râde).

Cu toate astea, după câteva secunde, am spus cu voce tare: “O să te înving!”, moment în care toată echipa a început să râdă. Cred că a vorbit Naru prin mine, în momentul acela!

Ce o face pe Naru periculoasă pentru Predator? Este cumva faptul că această creatură nu o vede ca pe un pericol?

Amber: Cred că ceea ce o face pe Naru periculoasă și o adevărată provocare pentru Predator sunt creierul ei și tenacitatea sa. De asemenea, abilitatea ei de a crede cu tărie în ceva, într-un scop anume și de a-și urma acel țel. Este o fată foarte determinată, curajoasă și ambițioasă care vrea să-și apere semenii. Pentru asta, trece prin mai mult etape: eșec, reușite, dar trece peste orice obstacol întâlnit în calea sa.

Cum te identifici cu personajul tău? Ce aveți în comun?

Amber: Lui Naru îi admir determinarea și puterea de concentrare. Asta pot să spun că am în comun cu ea cel mai mult. Naru a încercat să-i convingă pe cei din tribul său că poate fi o luptătoare, un vânător puternic și nu s-a oprit până nu a dovedit acest lucru.

De asemenea, cred că emoțiile ei o fac extrem de umană. Se bate cu pumnu-n piept că e neînfricată, dar, când se vede singură, în fața unei situații extreme, se întreabă dacă chiar poate fi așa. Asta cred că o face extrem de credibilă. Până la urmă, reușește, dar această urmă de îndoială pe care o are și care, până la urmă, este perfect normală, o face pe Naru atât de naturală. Merge pe instinct și reușește.

Cum te-ai antrenat fizic pentru acest film?

Amber: Am avut o perioadă de patru săptămâni în Canada, înainte să începem filmările, în care ne-am antrenat, într-un bootcamp. Au fost antrenamente cu antrenori personali, cu toată distribuția, în grup, realizate în aer liber și nu numai. Scopul lor este acela de a provoca forţa fizică şi psihică a participanţilor, promovând totodată camaraderia şi lucrul în echipă. Acolo am exersat și un limbaj prin semne pe care îl folosea națiunea Comanche.

Cu toate astea, cu toate antrenamentele dinainte, nimic nu te poate pregăti să sari într-un lac glaciar. Pentru asta nu te pregătește nimeni și nimic și… doar trebuie s-o faci! (n.r. – râde)

David Midthunder (“Westworld”), tatăl tău, este actor, în timp ce mama ta, Angelique Midthunder, este regizor de casting și cascadorie. Ce influență au avut părinții tăi asupra carierei tale?

Amber: În mod evident, au avut amândoi o influență importantă asupra vieții mele. Mergeam cu tata la filmări, practic, așa am crescut. Am fost inspirată de munca lor și de parcursul lor profesional și apreciez enorm că m-au lăsat să-mi dau seama singură ceea ce vreau să fac, ce îmi doresc să urmez în viață. M-au ajutat cu sfaturi, însă deciziile le-am luat singură întotdeauna, mi-au oferit această libertate.

Ai jucat personaje de femei puternice, eroine, ca în filmul The Ice Road, cu Liam Neeson, spre exemplu. Cum inspiri femeile din toată lumea?

Amber: Sunt foarte mândră de personajele pe care le-am interpretat, le admir calitățile. Este important pentru mine, mai ales atunci când accept un rol de femeie nativ americană, impactul pe care îl va avea interpretarea mea asupra femeilor, indiferent de naționalitate sau rasă.

Când ai făcut cercetarea istorică pentru rolul tău, ai găsit asemănări, în ceea ce privește tradițiile și obiceiurile, între națiunea Comanche și cultura ta?

Amber: Oamenii din tribul Comanche mai trăiesc și astăzi, în jur de 15.191 de persoane, lângă Lawton, Oklahoma. Am aflat că sunt similitudini între cultura lor și a mea în ceea ce privește modul de a trăi, dar și principii de viață. M-am bucurat că pot să aflu mai multe despre asta, să mă identific cu rolul meu și să-mi intru mai bine în personaj.