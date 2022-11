INTERVIU 1899, serialul realizat de producătorii “Dark”, s-a lansat pe Netflix

1899 este un nou serial fascinant, realizat de producătorii serialului Dark, care se lansează azi pe Netflix. Echipa Playtech a discutat, într-un interviu pe Zoom, cu producătorii, dar și cu câțiva dintre actorii distribuției thriller-ului psihologic 1899.

Cele opt episoade ale serialului 1899 de pe Netflix urmăresc circumstanțele misterioase din jurul călătoriei unui vas cu emigranți care pleacă din Europa și se îndreaptă spre New York. Având origini complet diferite, pasagerii așteaptă plini de speranță noul secol și visează la un viitor mai bun într-o altă țară. Dar călătoria lor ia o turnură neașteptată atunci când descoperă o altă navă dispărută de luni de zile și plutind acum în derivă, la bordul căreia vor găsi ceva ce le va transforma călătoria spre pământul făgăduinței într-un mister de coșmar. În plus, între poveștile pasagerilor par să existe legături de nepătruns, care alcătuiesc o întreagă încrengătură de secrete.

Baran bo Odar și Jantje Friese – producătorii

Ozana: Care au fost provocările tehnologice pe care le-ați întâlnit la filmările seriei 1899?

Baran bo Odar: Am folosit o tehnologie nouă – este prima producție europeană filmată exclusiv într-un studio în care s-a folosit tehnologia Volume, cea mai performantă tehnologie în cinematografie. Mai exact, este vorba despre un studio circular format din panouri inovatoare LED de înaltă definiție, de jur împrejur. Astfel, se afișează fundaluri generate 3D de computer, odată compuse în mod tradițional, în principal în post-producție, după filmări, cu ecrane verzi. Este ca în jocurile video: când muți camera, tot decorul se mișcă odată cu tine. Așadar, nu a mai fost nevoie să utilizăm ecranele verzi pe care amândoi, și eu, și Jantje le urâm, pentru că nu pare realist.

De asemenea, această nouă tehnologie îi ajută și pe actori să vadă mai bine mediul, să interacționeze cu el. A fost o provocare, pentru că nu sunt multe filme sau seriale care au fost realizate cu această tehnică. Noi ne-am pregătit cu aproape un an înainte să folosim această tehnologie, s-o înțelegem, să exersăm.

Ozana: 1899 este un serial istoric, multilingvistic și multicultural. Au fost greu de selectat actorii din distribuție, fiind una atât de variată?

Jantje Friese: A fost într-adevăr foarte greu din mai multe motive. Unul dintre ele a fost că distribuția s-a făcut în pandemie, când nu aveam voie să luăm contact fizic, așa că ne-am întâlnit cu actorii pe Zoom. Noi suntem obișnuiți să ne întâlnim față în față cu actorii, să le simțim energia, să interacționăm. Să vorbești pe Zoom este cu totul altceva, interacționezi cu totul altfel. Chiar și noi, acum, vorbind pe Zoom, nu e la fel cu dialogul pe care l-am fi avut dacă eram în aceeași încăpere. Au fost niște provocări, într-adevăr, dar în final a ieșit mult mai bine decât ne așteptam. Îmi amintesc că prima oară când ne-am întâlnit toți a fost în Berlin și a fost foarte frumos.

Iar cealaltă provocare, precum ziceai și tu că este un serial multilingvistic, a fost limba pe care o vorbim fiecare. Dar aici îl las pe Baran să spună.

Baran bo Odar: Da, asta am crezut de la început că va fi cea mai mare provocare: că limba noastră de bază nu este aceeași. 1899 este un serial despre clasă, sex, naționalitate. Și au fost multe limbi vorbite la filmări. Dar în final, nu a fost atât de complicat pe cât credeam că va fi. Am avut o întreagă echipă de traducători care ne-a ajutat să înțelegem anumiți termeni. Oricum, toți vorbim engleză, așa că a fost simplu să ne înțelegem între noi.

Cred că a fost, totuși, mai dificil în procesul de scriere al scenariului, pentru că nu poți să traduci chiar toate cuvintele din engleză în germană, spre exemplu. Se schimbă sensul unor cuvinte, pentru că uneori nu ai cuvântul respectiv într-o limbă anume sau are un sens cu totul diferit. La filmări am lucrat mult fonetic, ca să îmi dau seama, spre exemplu, în cantoneză cum se pronunță un cuvânt. Am folosit un truc care m-a ajutat: m-am gândit la cuvinte ca la instrumente muzicale și eu sunt compozitorul – am ascultat tonalitatea și prin asta am reușit să îmi dau seama cum sună o frază.

Ozana: Cum ați decis să lansați toate episoadele serialului deodată și nu câte un episod pe săptămână? A fost vreo discuție cu Netflix în acest sens?

Jantje Friese: N-a fost o discuție cu Netflix, ci am discutat între noi, pentru că am avut puncte de vedere diferite referitor la acest aspect. Personal, cred că atunci când ai o poveste atât de complexă cum este scenariul 1899, puterea stă la public. Ei trebuie să decidă câte episoade vor să vadă dintr-un foc. Teama mea cea mai mare legată de o poveste atât de complexă este că e posibil să uiți anumite detalii importante dacă lași prea mult timp între episoade. Povestea e ca un puzzle pe care fiecare spectator trebuie să-l descifreze. Așa că părerea mea este că pentru un serial de mister nu ar trebui să lași o săptămână să treacă de la un episod la altul.

Sunt de acord, în general, să existe seriale ale căror episoade să fie lansate săptămânal, ca să creezi acel spirit social, prietenii să discute între ei oare ce se întâmplă în episodul următor, să existe dezbateri, mai mult suspans. Dar aș fi creat firul narativ un pic diferit la 1899 pentru o lansare săptămânală.

Baran bo Odar: Mie-mi plac ambele variante, dar sunt mai oldschool, îmi place mai mult varianta cu un episod pe săptămână. Eram obsedat de Lost și „digeram” câteva zile fiecare episod, începeam să fac research pe internet ca să găsesc indicii.

Ozana: Ce ne puteți spune despre elementele mitologice din serial?

Jantje Friese: 1899 are o temă centrală, o idee de bază care leagă toate evenimentele. Timpul și fizica cuantică joacă un rol important în scenariul serialului. Ceea ce am încercat să facem a fost să găsim mediul potrivit, obiectele potrivite, elementele mitologice, referințele religioase și filosofice care să ducă toate la acea idee de bază. Marea a jucat un rol foarte important, de asemenea, la construirea atmosferei.

Baran bo Odar: Dincolo de elementele mitologice, ceea ce ne-a făcut cu adevărat să ne conectăm la această idee a fost conceptul de a avea un serial cu adevărat european, cu o distribuție mixtă din diferite țări. În centrul seriei se află întrebarea „ce ne unește și ce ne desparte?”. Și cum frica poate fi un declanșator pentru aceasta din urmă.

Întregul aspect european a fost foarte important pentru noi, nu numai în ceea ce privește povestea, ci și modul în care urma să producem seria. Chiar trebuia să fie o colaborare europeană, nu doar distribuție, ci și echipă. Am simțit că, având în vedere că ultimii ani ai Europei sunt în declin, trebuie să dăm un contrapunct Brexit-ului și naționalismului care a crescut în diferite țări, să ne întoarcem la ideea că Europa și europenii lucrează și creează împreună.

Ozana: Primul serial regizat de către voi, Dark, a fost un succes global. Cum vedeți acum producția pentru 1899?

Baran bo Odar: Avem fani care se vor uita cu siguranță la 1899, pentru că le-a plăcut Dark. Poate 1899 nu va fi pe placul lor, dar măcar îi vor da o șansă. Desigur, a fost multă presiune pe noi, pentru că există așteptări mari de la fanii Dark. Probabil se așteaptă la ceva mult mai interesant. De aceea am fost cam stresați la începutul filmărilor pentru 1899, dar apoi ne-am hotărât să creăm 1899 pentru noi, în primul rând. Acum suntem din nou emoționați, pentru că s-a lansat și așteptăm părerile fanilor.

Jantje Friese: 1899 este special deoarece este foarte actual – în 1899 oamenii aveau foarte multe prejudecăți rasiale, de clasă, de sex și așa mai departe. Astăzi, în 2022, suntem tot acolo. Însă scenariul încearcă să aducă împreună un grup atât de eterogen și să pună accent pe unitate și umanitate.

Ozana: De unde v-ați inspirat când ați creat un scenariu atât de complex ca 1899?

Jantje Friese: La nivel estetic, ca să zic așa, am luat drept inspirație filme de același gen. Spre exemplu, Alien sau The Shining. 1899 are farmecul de a te face să te întrebi anumite lucruri. Îți urmezi rutina zilnică, te speli pe dinți, mergi la serviciu, dar după ce vezi câteva episoade, îți pui întrebări filosofice sau științifice, cauți răspunsuri și interpretezi, în final, prin prisma rațiunii tale.

Ozana: Au fost scene prea “dark” chiar și pentru voi?

Baran bo Odar: Da, fără îndoială. Dar o să vă dați seama mai exact când o să vizionați serialul.

Jantje Friese: Pentru un serial thriller care se axează pe mister, scenele “dark” sunt necesare. Contribuie la atmosfera cinematografică, la conturarea poveștii. Trebuie doar să vă uitați atent în “umbre”, ca să înțelegeți anumite semnificații, sensuri.

Andreas Pietschmann, Emily Beecham, Aneurin Barnard – actori

Ozana: Andreas, cum e să revii pe platourile de filmare, împreună cu producătorii seriei Dark?

Andreas Pietschmann: A fost, bineînțeles, o mare plăcere pentru mine să am șansa din nou să lucrez cu ei, pentru că îi apreciez foarte mult. M-au ajutat să evoluez în cariera mea, am făcut o echipă grozavă din nou și sper să vă placă rezultatul.

Ozana: Cum v-ați descurcat la filmări vorbind atâtea limbi diferite?

Aneurin Barnard: A fost minunat pentru noi să învățăm unii de la alții, dar și să ne exprimăm în limba noastră nativă. Asta le-a dat personajelor noastre un plus de originalitate, autenticitate, iar noi am avut mai multă încredere în noi când ne-am interpretat rolurile. Au fost fascinante și dialogurile – un personaj vorbea în cantoneză, iar partenerul său îi răspundea în germană.

Andreas Pietschmann: A fost destul de amuzant la filmări să ne învățăm unul pe celălalt diverse cuvinte în limbile noastre materne. Și, pe lângă faptul că eram toți atât de diferiți, am fost foarte uniți, înțelegători, toleranți, o adevărată echipă creativă.

Ozana: Ce v-a plăcut la personajele voastre?

Emily Beecham: Maura este un personaj creat din contradicții, este vulnerabilă, dar și puternică, are secrete, iar percepția spectatorului asupra ei se poate schimba. Maura are pierderi de memorie, încearcă să-și dea seama cine e, e un personaj foarte complex care mi-a plăcut foarte mult. Pe vremea aceea, femeile nu aveau foarte multe libertăți și drepturi, iar Maura era doctor – asta o face și mai complexă.

Aneurin Barnard: Eu l-am interpretat pe Daniel, un tip cam zbuciumat. Îmi place să interpretez personaje cu diverse probleme. Am putut să mă joc cu vulnerabilitățile lui, iar din punct de vedere creativ a fost foarte ofertant acest rol. Ca și în viața reală, cunoști un om cu adevărat în situațiile cu adevărat dificile din viața lui, când e vulnerabil, când e într-o zonă “dark”. Să trăiești în capul lui Daniel poate fi epuizant și intens – el este într-o călătorie contra timpului tot serialul.

Andreas Pietschmann: L-am îndrăgit din prima clipă pe Eyk, pentru că a fost diferit față de ce am jucat până acum. E mai în vârstă, este distrus de întâmplările din viața lui, e misterios, dar este, totuși, puternic, are autoritate pe acel vapor, fiind căpitanul navei.

Ozana: Cum v-ați decis să intrați în acest proiect? Care a fost prima voastră reacție imediat după ce ați citit prima oară scenariul?

Emily Beecham: Au fost mai multe motive care m-au făcut să accept să fac parte din acest proiect: scenariul este fascinant, extraordinar scris, cu multe întorsături de situație. Apoi, evident, echipa minunată care a lucrat la 1899, dar și personajul complex pe care l-am interpretat și care mi-a adus provocări.

Andreas Pietschmann: Imediat ce am citit scenariul, mi-am dat seama că este o poveste interesantă, plină de mister, cu întorsături de situație care te țin în suspans. De asemenea, mi-au plăcut mult toate personajele – sunt atât de diferite, au secrete, motivații diverse. Ca să nu mai zic de setting și atmosferă. E ca o carte pe care nu o poți lăsa din mână.

Aneurin Barnard: Pentru mine a fost ca o poveste în „rabbit hole”. Am încercat să descifrez puzzle-ul poveștii care m-a captivat, cu personajele care au o agonie lăuntrică, în această călătorie spre o viață mai bună, care se transformă într-un coșmar.

Miguel Bernardeau, Maciej Musial – actori

Ozana: Ați folosit la filmări o tehnologie nouă și rar folosită până acum – tehnologia Volume. Cum a fost experiența voastră, ca actori? Ce provocări ați întâmpinat?

Maciej Musial: Mie mi-a plăcut că, spre deosebire de ecranele verzi, unde trebuie să îți folosești foarte mult imaginația, pentru că decorul nu e acolo, cu această tehnologie interacționezi mult mai bine. Nu mai trebuie să-ți imaginezi, ci trăiești experiența momentului.

Ozana: Miguel, ești cel mai cunoscut pentru seria Elite, care este un real succes în toată lumea. Cum e să joci într-un serial science-fiction, după ce ai abordat o temă total diferită într-un serial pentru adolescenți?

Miguel Bernardeau: A fost o mare onoare pentru mine să joc în acest serial, alături de o distribuție de excepție. Da, e într-adevăr, ceva diferit față de ce am jucat până acum, dar îmi plac provocările.

Ozana: Puteți să-mi descrieți puțin personajele voastre și ce anume vi s-a părut interesant la ele?

Miguel Bernardeau: Personajul meu se numește Angel și este un tânăr gay din elita societății, care este foarte traumatizat de trecutul lui, din care înceară să fugă. Ce mi s-a părut interesant au fost punctele lui sensibile și vulnerabile, din spatele durității lui și a traumelor pe care le are, care uneori ies la suprafață în moduri ciudate.

Maciej Musial: Personajul meu este Olek și este total opusul lui Angel. Olek face parte din clasa muncitoare, este lucrător pe navă și încearcă să își găsească propriul drum în viață. Și Olek, la fel ca Angel, este sensibil și empat – chiar și când n-are de mâncare sau trece prin pase dificile, încearcă să aibă grijă de alții.

Ozana: Fiind un serial istoric, a cărui acțiune se petrecea în 1899, ați făcut un fel de research înainte de filmări?

Miguel Bernardeau: Da, ne-am consultat mai întâi cu producătorii, apoi am continuat să ne documentăm fiecare în parte. Am citit cărți, ne-am uitat la filme, am citit articole din vremea aceea, ca să ne punem la punct cu personajele.

Ozana: Pentru voi cum a fost să filmați în atâtea limbi diferite?

Miguel Bernardeau: A fost atât dificil, cât și amuzant. Ne-am învățat unul pe celălalt cuvinte în limbile noastre, cred că în daneză am învățat cele mai multe cuvinte. Puteai, pur și simplu, să auzi cinci limbi vorbite deodată, doar dacă treceai printr-o încăpere unde se filma o scenă.

E interesant să experimentezi acest mix de culturi și limbi. Mi-a plăcut foarte mult experiența, a fost o reală oportunitate. De asemenea, când interpretezi un rol în propria ta limbă, ai un alt fel de postură, de intonație, ești mai încrezător în tine însuți și în ceea ce vrei să exprimi. Cred că am transmis mai bine mesajul decât l-aș fi transmis în engleză, spre exemplu.

Maciej Musial: Uneori, ca actor tinzi să te focusezi mai mult pe tine însuți când filmezi. Dar când partenerul tău de scenă nu vorbește aceeași limbă ca tine, încerci să-i acorzi mai multă atenție, să fii mai atent la replicile lui, la ce încearcă să exprime, când face o pauză, când își termină replica și așa mai departe. Pentru noi asta a fost o provocare.

Ozana: Credeți că serviciile de streaming ajută actorii să se promoveze mai bine?

Miguel Bernardeau: Într-adevăr, e o nouă eră a platformelor de streaming, care creează noi locuri de muncă pentru actori, regiori, producători, scriitori etc. Da, consider că Netflix și alte platforme de streaming ajută la promovarea artiștilor.

Ozana: Care este sensul mai profund al acestui serial, în afara faptului că este un thriller SF?

Maciej Musial: Toți pornim pe acea navă ca străini, suntem reticenți unul față de celălalt, poate chiar speriați. Dar ca să înfruntăm ceea ce va veni, trebuie să ne unim, să fim unul pentru toți. Toți avem aceeași speranță, dar și aceeași teamă în privire. Asta a fost și ideea principală pe care producătorii ne-au zis-o la început: ideea de unitate, într-o lume atât de divizată.