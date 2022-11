REVIEW Inside Man – miniseria Netflix cu cel mai bun scenariu din ultimii ani

Inside Man este, poate, cea mai bună metodă de a-ți petrece weekendul fără să simți că ai pierdut timpul degeaba.

Așadar, dacă nu ai văzut încă Inside Man, îți recomand călduros să o faci. Altminteri, ai șanse reale să ratezi una dintre cele mai bune miniserii de pe Netflix.

Inside Man, miniseria în care scenariul se mișcă cu viteza luminii

Fără să-ți dau prea multe spoilere, îți voi spune că Inside Man are unul dintre cele mai bune scenarii de film sau film serial din ultimii ani. Practic, ai face bine să nu uiți să pui pe pauză, dacă îți sună telefonul chiar și pentru un minut, pentru că după aceea riști să nu mai înțelegi nimic și e de-a dreptul păcat.

Înainte de a-ți mai povesti câte ceva „fără să-ți povestesc nimic”, am să încep cu distribuția care, în mod evident, este importantă în context: Stanley Tucci (care nu mai are nevoie de nicio prezentare), David Tennant (care, la rândul lui, nu are nevoie de nicio prezentare însă am să menționez, totuși, că l-ai mai văzut în Doctor Who) și Dolly Wells, într-un rol pentru care ar trebui să ia cel puțin un premiu Emmy.

Inside Man începe de la o premisă cât se poate de interesantă: oricine se poate transforma într-un criminal, dacă are o zi proastă și dacă are, de asemenea, motive pentru asta. Oricât de inoncenți ne place să credem că suntem, potrivit scenariștilor, în fiecare dintre noi zace un criminal care abia așteaptă să iasă la suprafață, în condițiile potrivite.

Cumva, acest film serial limitat te face să te gândești mai mult la tine și la omul care locuiște în sufletul tău, departe de ochii indiscreți ai celorlalți. Cu alte cuvinte, cine ești tu, atunci când reflectoarele nu sunt ațintite asupra ta?

Deși vorbim despre o producție BBC, Inside Man poate fi văzut și pe Netflix.