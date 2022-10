INTERVIU Wednesday pe Netflix – Dumitrana Lupu, tânăra care a lucrat la noul serial despre Familia Addams

Wednesday, serialul spinoff Familia Addams al lui Tim Burton, se va lansa pe Netflix, pe 23 noiembrie. Pentru această miniserie, regizorul Tim Burton a ales să filmeze în mai multe zone din România. În acest context, redacția Playtech a discutat cu o membră a departamentului de Visual Effects al serialului, Dumitrana Lupu, VFX Assistant Wednesday.

Familia Addams este una dintre cele mai emblematice familii fictive ale Americii, deoarece există într-o formă sau alta de aproape un secol. Povestea își are originea într-un desen animat publicat în The New Yorker, 1938, creat de Charles Addams și a fost popularizată de ABC în 1964. De atunci, familia Addams a fost prezentată în seriale animate, filme atât live-action, cât și animate, și chiar și într-un musical.

În ceea ce privește această miniserie, filmările au avut loc în studiourile din Buftea, dar si în țară, de exemplu, la Castelul Peleș.

Ozana: Povestește-mi puțin despre experiența ta profesională de până acum – la ce producții importante românești și străine ai lucrat. Unul dintre cele mai importante proiecte ale tale la care ai lucrat până acum este Wednesday, al lui Tim Burton, care va debuta în noiembrie pe Netflix. Povestește-mi cum ai ajuns să lucrezi la această producție și cum a decurs colaborarea.

Dumitrana: Îmi place să experimentez, sunt foarte curioasă, așa că m-am învârtit puțin prin industria filmului, încercând să îmi găsesc locul și să nu intru într-o rutină. Recunosc că nu l-am găsit nici până acum, pentru că nu mă pot hotărî ce îmi place mai mult.

Am adunat experiență în producție, distribuție de film, organizare de evenimente culturale și festivaluri. Ca asistent de producție voluntar la lungmetrajul “Să nu ucizi”, în 2017, în timp ce studiam la masterul de producție de la UNATC, de acolo am pornit la drum alături de Gabi Suciu, producător și fondator al companiei Atelier de Film, la care activez și în prezent. De atunci, au urmat zeci de proiecte mai mari sau mai mici, scurtmetraje, lungmetraje, reclame, festivaluri, colaborând cu diverși producători și oameni importanți din România.

De departe, cel mai mare proiect la care am lucrat este seria Wednesday, în regia lui Tim Burton, unde am încercat ceva ce nu mai făcusem niciodată, și anume să lucrez în departamentul de Visual Effects, VFX Assistant. Timp de nouă luni am făcut naveta la Studiourile Buftea, unde am explorat lumea efectelor vizuale și toată producția din spate. Practic, în acest departament ești în pre-producție, producție și post-producție, în același timp. Nici nu visam să lucrez vreodată la un asemenea proiect. Pot să spun că am fost o norocoasă, la timpul și locul potrivit. Oana Bardan, coordonator VFX, este cea care m-a adus în echipă, chiar dacă nu știam nimic legat de cum funcționează acest departament. Am învățat, mai vreau, dă dependență.

A fost o perioadă lungă și complicată în aceste nouă luni. Am numărat aproximativ 130 de teste PCR (făcute zilnic, la prima oră a dimineții), double masking pe set, mult overtime. Vă spun doar atât: Netflix, 23 noiembrie. Mai mult rămâne să descoperiți!

Ozana: Ai o experiență impresionantă în cinematografie și premii, până la vârsta de 27 de ani. Cât de greu e să faci în ziua de azi ce faci tu în lumea filmelor, ai avut impasuri, cum ai trecut peste ele?

Dumitrana: Nu am multe premii, dar am multe badge-uri. E adevărat că filmele la care am lucrat sunt premiate și mă bucur întotdeauna pentru fiecare dintre ele. Este o senzație extraordinară de fiecare dată când aflu de o nouă selecție sau de un nou premiu.

Cât despre impasuri și momente grele, astea există tot timpul. Doar că aleg să îmi țin mintea ocupată cu ceea ce mă pasionează. Nu pot să spun că am avut un drum extrem de sinuos, dar am muncit și am multe nopți nedormite, însă nu mă văd făcând altceva și am țintit spre performanță dintotdeauna. 27 de ani chiar nu înseamnă atât de mult, când ai responsabilități pe care unii le au la peste 35-40 de ani. Mi se întâmplă des să mi se ceară buletinul în locuri diverse sau să se uite cineva de sus la mine și să mă întrebe „Cine, tu? Tu coordonezi aici?”. Câteodată e frustrant, dar la fiecare final de zi, eu am mai învățat câte ceva.

Ca să răspund la întrebarea „cât de greu e să faci în ziua de azi ce faci tu în lumea filmelor”, am să o citez pe Gabi Suciu, dintr-un alt interviu, care l-a citat, la rândul ei, pe Radu Gabrea, care a spus că „regizorii și producătorii sunt cerșetori de lux”. Fix și nimic mai mult.

Ozana: Cum ai ajuns Head of Industry la TIFF și cum a fost experiența de acolo? Ce planuri ai pentru acest festival?

Dumitrana: TIFF este o experiență continuă și a ajuns să fie a doua mea casă, nici nu îmi imaginez să fiu în altă parte, în fiecare an, în luna iunie. Totul a pornit întâmplător, în 2018, la Berlin, la un pahar de vin cu Alex Traila, care m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să fac parte din echipa TIFF. Nici n-am ezitat. Am intrat în echipa TIFF ca Guest Coordinator pentru diverse categorii de invitați și am continuat până în 2022, când am primit acel telefon care mi-a dat lumea peste cap. Cu toate emoțiile din lume, am încheiat filmările la Wednesday pe 6 aprilie și a doua zi am preluat noua funcție la TIFF. A fost o provocare supremă și m-am aruncat cu capul înainte în ceva ce nu știam exact ce o să fie. A fost copleșitor, trebuie să recunosc, dar aș mai face asta și la anul și mulți ani de-acum încolo, cu tot entuziasmul meu.

Programul TIFF Industry este partea nevăzută a TIFF-ului, cum îl descrie Oana Giurgiu (Director Executiv TIFF/producător/regizor), pentru că se adresează exclusiv Decision Maker-ilor: producătorilor, distribuitorilor, agenților de vânzări, reprezentanților de fonduri de film români și străini din regiune. Cei care sunt la început de drum, cu ajutorul programelor tip workshop, beneficiază de întâlniri importante cu specialiștii din lumea artistică a filmului. Noi le oferim tuturor celor care au o poveste de zis o platformă de networking și un loc în care să înțeleagă dinamica pieței internaționale. În 2022, alături de echipa mea, am gestionat opt programe și evenimente speciale TIFF Industry și nu pot decât să le mulțumesc colegilor mei pentru reușită, dar și celor care și-au pus toată încrederea în noi.

Una dintre intențiile pentru 2023 este de a face un focus pe programul Drama Room, ce își propune să le ofere cineaștilor români resursele necesare pentru a dezvolta conținut original pentru serii și miniserii.

Ozana: La ce nivel crezi că se află cinematografia în România, la momentul actual? Dacă vrei, poți să faci și comparații cu alte țări, să ne dăm seama unde ne situăm din acest punct de vedere, în perspectiva ta.

Dumitrana: Mi-e greu să fac comparații cu alte țări, neavând cifre exacte și nelucrând peste hotare, însă, din păcate, cinematografia nu se situează chiar pe o treaptă prioritară, în aceste vremuri complicate. Ca nivel, ne aflăm exact unde se află și România, în general, în acest moment. Idei există, voință există, dar banii sunt puțini și toată lumea dă din coate, că să mai scoată câte un film 100% românesc. E o luptă continuă de atragere de fonduri și parteneri.

Ozana: Cum vezi evoluţia platformelor de streaming, cum influenţează ele industria cinematografică?

Dumitrana: Platformele de streaming influențează destul de mult industria cinematografică deja de câțiva ani, ca să nu mai spun de perioada pandemiei, când au avut monopol o perioadă scurtă de timp. Realizatorii de filme au unde să își prezinte lucrările și asta e important. De exemplu, Netflix a achiziționat foarte multe filme europene în ultimii ani. E adevărat că platformele au prins avantaj și câștigă din ce în ce mai mulți spectatori, însă, în același timp, nu cred că cinematograful va muri. Cinefilii, care nu sunt puțini, știu că experiența vizionării într-o sală de cinemă nu poate fi recreată din toate punctele de vedere într-un spațiu privat. E loc pentru toată lumea, conținut de calitate să avem.

Ozana: Te-ai gândit să pleci din țară sau crezi că ai un cuvânt de spus în cinematografia românească?

Dumitrana: M-am gândit des dacă să plec sau nu din țară, pentru că oportunități am avut, însă nu ceva atât de important cât să las totul în urmă și să plec. Planul inițial era să plec să studiez masterul în Praga, la FAMU International (școală de film) și să rămân acolo, însă viața mi-a dat toate planurile peste cap. În vara în care trebuia să plec, tatăl meu a încetat din viață. Astfel, am fost nevoită să văd ce pot să fac aici. Am luat moartea tatălui meu ca pe un semn de a rămâne în România. Am rămas alături de mama mea, care este cel mai aspru critic al meu, dar și cel mai mare susținător. Nu îmi pare rău nicio secundă. Cu siguranță asemenea experiențe ca aici nu aș fi trăit în altă parte, dar cine știe? Nu vreau să trăiesc cu „What if… ?” în minte pentru restul vieții mele. Deciziile pe care le-am luat, uitându-mă înapoi, mă fac să cred că poate, cândva, o să am un cuvânt de zis în cinematografia românească, dar să vedem în ce direcție.

Ozana: Ce planuri profesionale de viitor ai? În ce zonă a filmului ai vrea să te remarci, în viitor? Cu cine ai vrea să colaborezi, în viitor, din România, dar și din străinătate?

Dumitrana: Focusul meu principal pentru viitorul apropiat este TIFF și zona de industrie cinematografică aferentă, la care vreau să construiesc, alături de colegii mei. Îmi doresc ca marketul nostru să aibă un cuvânt de zis pe harta europeană și să atrag din ce în ce mai mulți parteneri și finanțatori să ni se alăture, pentru că filmmakerii români merită o șansă.

De asemenea, îmi doresc să lucrez la un proiect internațional, filmat peste hotare, un tip de serial de amploare, precum Wednesday, și tot ceea ce ține de cinematografie, începând de la o idee și făcând totul, rezultând mai multe proiecte de care tatăl meu și familia mea ar fi mândri.