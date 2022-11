Cum știi dacă cineva îți folosește contul de Netflix: schimbarea care te ajută să faci ”curățenie”

Fără să-ți dai seama, contul tău de Netflix ar putea fi folosit de un număr mai mare de utilizatori decât ai crede, iar de acum înainte, există o soluție simplă și eficientă pentru a face curățenie printre dispozitivele autentificate.

Poate ai mers în vizită la un prieten și te-ai autentificat cu contul tău de Netflix pe televizorul lui ca să vă uitați la un film. Poate ai dat parola într-o seară unui văr care te-a rugat că vrea să vadă ultimul sezon din Stranger Things. Poate ai rămas autentificat pe o tabletă sau TV pe care le-ai vândut între timp. În orice caz, scenariile ca niște străini să-ți folosească al tău cont de Netflix sunt multiple, chiar și dacă nu-ți cunosc neapărat parola. Pentru că să-ți faci o obsesie din a-ți schimba parola la intervale regulate nu este neapărat o soluție deșteaptă, creatorii serviciului de streaming

Contul de Netflix, un pic mai sigur de acum înainte

De acum înainte, în contul tău de Netflix, vei vedea dispozitivele care sunt autentificate cu numele tău de utilizator și parola aferentă. Vei vedea locația aproximativă a acelor dispozitive, când a avut loc ultima vizionare și de pe ce cont. Dacă identifici ceva străin în acea listă ilustrată în captura de ecran de mai sus, poți apăsa pe Sign Out, ca să ieși din contul tău și, în cazul în care crezi că cineva ți-a aflat parola, o poți schimba.

Pentru a accesa acești parametri ai contului, accesezi această adresă, te autentifici dacă nu ești deja și intri la secțiunea ”Manage Access and Devices” (Administrează accesul și dispozitivele). Alegi dispozitivul care vrei să nu mai fie conectat la contul tău și optezi pentru Sign Out în dreptul lui. În trecut, singura posibilitate pe care ți-o punea la dispoziție Netflix, din același spectru, era să ieși de pe toate dispozitivele pe care ești conectat cu contul tău dintr-un foc, dar această variantă brută nu este foarte bună pentru majoritatea utilizatorilor. În orice caz, având în vedere că Netflix va începe să taxeze suplimentar persoanele care își partajează contul personal cu diverși, intenția este lăudabilă și, în final, s-ar putea să te scape de costuri în plus.