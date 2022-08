Identity și Three Christs, două filme de pe Netflix pe care, dacă nu le-ai văzut la vremea lor, ar trebui să o faci

În încercarea de a bifa mai multe categorii de clienți, Netflix scoate de la naftalină o serie de filme care, la momentul lansării lor, au făcut suficientă vâlvă, însă pe care timpul a reușit să le îngroape într-un mod extrem de incorect, mai ales ținând cont că unele dintre ele sunt adevărate capodopere chiar și pentru zilele noastre.

Două astfel de filme sunt Identity și Three Christs, pe care nu le-am ales întâmplător să fie prezentate împreună, de vreme ce au în comun un subiect identic, deși tratat diferit: bolile psihice.

Identity, un film care te trece prin toate stările

Identity este un film pe care, dacă nu l-ai văzut la vremea lui, adică în 2003, ai încă o șansă acum, în 2022, pentru că Netflix tocmai ce l-a introdus în grila de programe.

În acesta îi poți vedea jucând, printre alți actori cunoscuți, pe John Cusack, dar și pe regretatul Ray Liotta.

Identity te ține în priză și reușește să te facă să crezi că nu ești atât de inteligent pe cât credeai anterior, oferind atâtea schimbări de situație încât ar pune în dificultate și cel mai versat cinefil.

Three Christs, filmul din 2017, cu Richard Gere și Peter Dinklage, pe care îl poți vedea pe Netflix

Cu toate că un pic diferit din punct de vedere al absordării, Three Christs vorbește tot despre bolile psihice, însă un pic mai „pe față” de data aceasta. Cu un ton molcom, ți se arată, exact ca în One Flew Over the Cuckoo’s Nest, lumea de dincolo de zidurile unei instituții ce se ocupă cu tratarea bolilor mintale, punând în centrul atenției ororile care se puteau întâmpla aici în „numele științei”.

Spre deosebire de prima recomandare de astăzi, Three Christs devine previzibil la un moment dat, însă acest lucru nu te împiedică să vrei, în continuare, să te uiți la acest film în care îi poți vedea pe Peter Dinklage și Richard Gere.