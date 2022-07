Game of Thrones și „războiul civil” de la HBO: cum s-a născut House of the Dragon

Puțini sunt cei care știu că, înainte ca House of the Dragon să existe, ca idee, cei de la HBO au trecut prin momente grele, fiindu-le greu să stabilească o linie clară a viitorului.

Imediat după încheierea Game of Throne, în 2019, după opt ani de succes absolut, HBO părea dornic să găsească următoarea dramă fantastică care ar putea continua tradiția.

Ce-i drept, gigantul nu luase niciodată în considerare serialele de tip spin-off, dar conform unei noi informații, ar fi fost dispus să-și asume riscul pentru a crea o franciză cinematografică care ar putea rivaliza cu Marvel sau Star Wars.

HBO s-a hotărât greu: lungul drum până la House of the Dragon

Drumul către crearea seriei pe care o cunoaștem acum cu numele de House of the Dragon nu a fost simplu. După o serie de idei puse pe tapet, HBO a restrâns lista la cinci. „Am vrut să ne oferim toate șansele de succes”, a spus Casey Bloys, directorul de conținut al HBO, pentru THR. „Nu vrei să spui: „Vom înlocui cel mai mare spectacol din toate timpurile și totul se va baza pe un singur scenariu”, a continuat acesta.

Toate cele cinci concepte au fost prequel-uri stabilite înaintea evenimentelor din Game of Thrones.

Printre acestea, s-au numărat și Bloodmoon și The Dance of the Dragons. Aceasta din urmă a fost povestea pe care George R.R. Martin însuși o prezentase la HBO. Bloodmoon a fost prima încercare a HBO de reface succesul Game of Thrones. „Ar avea loc cu ani înainte de evenimentele din Game of Thrones”, s-a zis.

Firește, ideea a eșuat, iar asta după ce s-a cheltuit suma de 30 de milioane de dolari pe episodul pilot care, în cele din urmă, nu a fost considerat suficient de bun și a „închis în temnița” HBO.

Mai târziu, Dansul Dragonilor a devenit House of the Dragon, ceea ce a și rămas. Serialul va putea fi văzut începând cu data de 21 august, pe HBO.