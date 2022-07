Ce vezi nou pe Netflix, în august: lista completă a filmelor, serialelor și documentarelor ce vor fi lansate

Netflix a fost, este și, probabil, va mai rămâne o perioadă cel mai popular serviciu de streaming din lume, în ciuda problemelor pe care le are acum.

Dacă va depăși, sau nu, problemele actuale, rămâne de văzut. Însă, până atunci, oamenii continuă să fie interesați de noile lansări ale gigantului, lună de lună fiind adăugate titluri noi pe Netflix.

Ce se lansează nou, în august, pe Netflix

Din câte se poate observa, oferta pare bogată și în luna august. Cu toate astea, trebuie să remarcăm că, poate, cea mai așteptată producție de luna viitoare va fi The Sandman, producție realizată după o carte scrisă de Neil Gaiman.

De asemenea, Never Have I Ever este un serial foarte așteptat de fanii nișei din care face parte, în timp ce categoria documentare îi va mulțumi pe iubitorii de true crime, întrucât gigantul de streaming are de gând să le ofere acestora un binemeritat sezon al treilea al succesului I am a Killer, cu care își pot potoli „pofta” de povești de viață.

Filme:

The Sandman – 5 august;

Day Shift – 12 august;

Loving Adults – 26 august.

Seriale:

Good Morning, Veronica (sezonul 2) – 1 august;

Lady Tamara (serial nou) – 3 august;

Idian Matchmaking (sezonul 2) – 4 august;

Instant Dream Home (serial nou) – 10 august;

Locke & Key (sezonul 3) – 10 august;

School Tales The Series (serie limitată) – 10 august;

A Model Family (serial nou) – 10 august;

Never Have I Ever (sezonul 3) – 12 august;

High Heat (serial nou) – 12 august;

Echoes (serial nou) – 17 august;

Glow Up (sezonul 4) – 19 august;

Kleo (serial nou) – 19 august;

The Girl in the Mirror (Alma) (serial nou) – 19 august;

Lost Ollie (serial nou) – 19 august;

Mo (serial nou) – 24 august;

Under Fire (serial nou) – 24 august;

Ludik (serial nou) – 24 august;

Family Secrets (serial nou) – 26 august;

Delhi Crime (sezonul 2) – 31 august.

Documentare Netflix: