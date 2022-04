Hoteluri de lux plutitoare, în „stil OZN”: cum vei călători în viitorul apropiat

Un nou design în stil OZN se va reflecta în camerele de hotel de cinci stele care traversează marea. Așa-numitele Pearlsuites vor permite oaspeților să plutească în camere private de lux.

Conceptul este creat de designerul Pierpaolo Lazzarini, în numele companiei italiene de transport pe apă Jet Capsule. Ambarcațiunile electrice motorizate vor oferi o opțiune cu emisii zero pentru hoteluri și stațiuni care doresc să-și mărească capacitatea într-o perioadă de timp relativ mică.

Lazzarini explică: „Pearlsuites sunt proiectate pentru a fi asamblate într-un timp foarte rapid, oferindu-le clienților să-și obțină unitățile mult mai rapid decât o construcție tradițională”.

Hotelurile „în stil OZN” ajută sectorul ospitalității

Măsurând șapte metri în diametru, “păstăile” futuriste oferă un metru de punte exterioară înconjurătoare. Pe plan intern, sunt disponibili până la 22 de metri pătrați. Jet Capsules ar oferi o gamă largă de versiuni, de la o versiune emblematică de top de 230.000 de lire sterline, până la o versiune simplificată de 38.000 de lire sterline, potrivită pentru cluburile de pe plajă.

Lazzarini spune că energia solară va furniza toată energia necesară pentru aer condiționat, iluminat, energia frigiderului și alte aparate. Depozitarea în carenă poate găzdui surse și sisteme suplimentare de energie.

Compania de proiectare spune: „Jet Capsules pot fi echipate opțional cu sistem stabilizator giroscop sau poate fi montat un generator de hidrogen cu celule de combustie, pentru a produce energie la bord, asigurând energia disponibilă chiar și în cazul mai multor zile cu iradiere solară scăzută, de exemplu în timpul zilelor ploioase”.

Conceptul își propune să ajute sectorul ospitalității, oferind tuturor stațiunilor de plajă existente și viitoare să își stabilească sau să-și extindă numărul de camere în câteva săptămâni, cu zero amprentă de carbon, zero infrastructuri, zero teren ocupat și la un cost de implementare foarte scăzut.