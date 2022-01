Legendary Pictures încearcă, deja de ceva vreme, să reinveteze noțiunea de MonsterVerse. După revenirea celebrelor personaje, Godzilla și King Kong, în cinematografe, în 2014, substilul Kaiju se orientează acum spre micile ecrane, într-un serial care va putea fi văzut, în curând.

Cu toate că nu știm ce nume va purta noua producție, ceea ce știm deja este că ea va putea fi urmărită pe Apple TV+.

Dorind să extindă narațiunea poveștii lui Godzilla, mintea luminată din spatele conceptului ivrea să dea naștere unui now show tv în care protagoniști ar putea fi mai mulți dintre monștrii giganți pe care îi cunoaștem deja. Mai mult, conform a ceea ce știm până acum, acțiunea se va concentra pe o organizație secretă, cu numele de Monarch.

În cazul în care nu ați ținut pasul cu MonsterVerse, Monarch a avut deja parte de o apariție într-o serie de filme recente „Godzilla și King Kong”, din 2014. Aceasta este o organizație cu origini multinaționale care supraveghează cercetează MUTO (organisme terestre masive și neidentificate).

Godzilla s-ar putea întoarce: rămâne de văzut când și cum

Deși nici Apple și nici Legendary nu au furnizat încă o listă de distribuție sau o dată de lansare pentru viitorul său serial Godzilla, filmul ar putea fi regizat de Chris Black (cunoscut pentru „Outcast” și „Star Trek: Enterprise”) și de Matt Fraction (cunoscut, la rândul lui, pentru scenariul benzilor desenate „Hawkeye”, din 2012).

În prezent, nu este foarte clar cum va reuși noul serial Apple TV + să creeze o punte cu filmele MonsterVerse deja existente – în special „Godzilla vs. Kong”, în care l-am putut vedea pe marele dinozaur verde făcând echipă cu King Kong, pentru a putea face față inamicilor.

În ciuda faptului că „Godzilla: King of the Monsters”, din 2019, este considerat o mare dezamăgire, din pricina vânzărilor slabe, „Godzilla vs. Kong” a reușit, totuși, să urce în primele 10 locuri, în 2021, atunci când vorbim despre box office.