Filme și seriale noi pe Netflix în ianuarie 2022. Ce titluri apar online

În ianuarie 2022, Netflix adaugă sezonul final al serialului Ozark, propriul serial al lui Jonathan Van Ness, un serial de comedie neagră cu un titlu foarte lung și multe altele. În afară de acesta, gigantul a mai anunțat noi filme, în permieră și alte seriale noi. Așa că, începutul de an este promițător pentru utilizatorii platformei.

Ce aduce nou Netflix în ianuarie 2022

Este timpul pentru o nouă privire lunară asupra noilor seriale Netflix Originals care ne așteaptă, iar acum suntem în 2022.Iată o privire continuă asupra Netflix Originals, fie că este vorba de noi emisiuni sau filme programate să sosească pe parcursul lunii ianuarie 2022.

Având în vedere că suntem la începutul unui nou an, probabil că vă uitați să vedeți ce vă așteaptă. Netflix a anunțat și avanpremiere pentru filmele viitoare și serialele care revin, și cu mai multe alte surprize pe drum.

În ianuarie 2022, Netflix aduce o reluare a unei telenovele de succes, revenirea familiei Byrde, un serial TV bazat pe un podcast, un serial TV de comedie neagră și thriller. Vom avea parte și de mai multe documentare.

Anul 2021 a fost un an bun pentru Netflix, care a readus unele dintre cele mai de succes filme și seriale originale și seriale TV. Gigantul și-a extins catalogul deja extins de documentare și a oferit un cămin pentru diverse filme care fie au sărit peste o lansare în cinematografe, fie au avut o lansare limitată. Netflix va continua să adauge în fiecare lună conținut nou licențiat și original și începe anul 2022 cu dreptul.

Fanii s-au bucurat de sezonul 2 din the Witcher și blockbusterul Don’t Look Up

Luna decembrie a adus filme precum drama western The Power of the Dog, comedia romantică de vacanță Single All The Way, drama The Unforgivable, filmul de animație Back to the Outback, drama italiană The Hand of God și Don’t Look Up de Adam McKay.

Au fost adăugate ultimele sezoane din Lost in Space și Money Heist, sezonul 4 din Aggretsuko, sezonul 2 din The Witcher și Emily In Paris, sezonul 4 din Cobra Kai și sezonul 6 din Queer Eye.

Filme de boxoffice la Netflix în 2022

În ceea ce privește conținutul sub licență, luna ianuarie va aduce o mulțime de conținuturi noi pentru toate vârstele și gusturile. Vorbim de filme de boxoffice, precum 300, Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka & the Chocolate Factory, Girl, Interrupted, Terminator 2, 3 și Terminator Salvation, The Girl with the Dragon Tattoo al lui David Fincher, Midnight in Paris, Phantom Thread și multe altele.

Ce se lansează pe Netflix în ianuarie 2022

În ceea ce privește conținutul original, Netflix va aduce o nouă generație de elevi ai Școlii Elite Way, prima parte a sezonului final al activităților criminale ale lui Byrde, propriul serial de televiziune al lui Jonathan Van Ness și un serial de comedie neagră cu un titlu foarte lung.

Program lansări filme ianuarie 2022

1 ianuarie 2022 – conținut sub licență

300

1BR

Annie (1982)

Big Fish

Braveheart

Cadillac Records

Charlie și fabrica de ciocolată (2005)

Doing Hard Time

Evadarea din cultul NXIVM: Lupta unei mame pentru a-și salva fiica

Prima duminică

Free Willy

G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei

Geronimo: O legendă americană

Fantomele iubitelor din trecut

Girl, Interrupted

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Godzilla (1998)

Gremlins

Happy Feet (Happy Feet)

Hell or High Water

Hook

Știu ce-ai făcut vara trecută

I Love You, Man

I Still Know What You Did Last Summer

Interviu cu un vampir

Just Go With It

Kung Fu Panda

Linewatch

The Longest Yard (2005)

The Lost Boys

Midnight in Paris

Monștri vs. Extratereștri

Nacho Libre

Povestea fără sfârșit (The NeverEnding Story)

Paranormal Activity

The Patriot

Road Trip

Runaway Bride

Povești înfricoșătoare de spus în întuneric

Stand by Me

Superman Returns

Taxi Driver

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (în engleză)

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (1990)

Terminator 2: Ziua Judecății

Terminator 3: Rise of the Machines (Terminator 3: Rise of the Machines)

Terminator Salvation

The Town

Troy

True Grit (2010)

Cântărețul de nuntă

Wild Wild West

Willy Wonka și fabrica de ciocolată (1971)

Woo

Chief Daddy 2 – Going for Broke – NETFLIX Film

Familia Beecroft este pregătită să cheltuiască toată moștenirea lui Chief Daddy, dar nu și dacă directorul general al companiei sale are ceva de-a face cu ea.

The Hook Up Plan: Sezonul 3 – Serial NETFLIX

Cu prietenia lor zdruncinată de o poveste de dragoste secretă, Elsa, Charlotte și Milou se confruntă fiecare cu provocări amețitoare și decizii importante în viață.

4 ianuarie 2022

Action Pack – NETFLIX Film

Cu inimi, inteligență și superputeri, copiii eroi ai Academiei de Acțiune lucrează împreună pentru a lupta împotriva răufăcătorilor și chiar pentru a scoate la iveală binele din ei.

5 ianuarie 2022

Four to Dinner – NETFLIX Film

În această comedie romantică care pune la îndoială conceptul de suflete pereche, povești paralele prezintă patru prieteni singuri care se împerechează în diferite combinații de cupluri.

Rebelde – Serial NETFLIX

În timp ce Școala Elite Way se pregătește pentru o nouă generație de elevi, dragostea și prietenia înfloresc în timp ce o societate misterioasă amenință să le distrugă speranțele muzicale. Bazat pe telenovelele mexicane și argentiniene cu același nume.

6 ianuarie 2022

The Club: Part 2 – Serial NETFLIX

Sursa vinovăției Matildei iese la iveală când o figură din trecut revine. Rașel și İsmet ajung într-un impas, în timp ce violențele planează asupra Istanbulului.

The Wasteland – NETFLIX Film

Viața liniștită a unei familii izolate de restul societății este tulburată de o creatură terifiantă, care pune la încercare legăturile care îi unesc.

7 ianuarie 2022

Hype House – Serial NETFLIX

Acest serial nou-nouț urmărește viețile captivante ale unora dintre cele mai mari vedete din social media din lume. Acești creatori de conținut vor primi publicul în infama Hype House.

Își vor deschide viețile în fața lumii și vor arăta o latură a lor și a relațiilor lor rar întâlnită. De la începuturi umile până la faima de peste noapte, acestea sunt poveștile celor mai populare personalități din social media, pe măsură ce se afirmă, se îndrăgostesc și abordează următoarea etapă a vieții lor.

Johnny Test: Season 2 – NETFLIX Film

De la vrăjitoria VR la uciderea monștrilor din lumea reală, Johnny și Dukey se aruncă cu capul înainte într-o serie de aventuri scandaloase care rareori decurg conform planului.

10 ianuarie 2022

Undercover: Season 3 – Serial NETFLIX

În speranța de a-și schimba viața, Bob se angajează într-o misiune sub acoperire periculoasă pentru a descoperi o cârtiță a poliției, dar drumul său se intersectează din nou cu Ferry Bouman.

11 ianuarie 2022

Dear Mother – NETFLIX Film

Când inima lui Jean-Louis încetează să mai bată, el trebuie să se confrunte cu problemele sale oedipiene și să-i pună mamei sale o întrebare de neconceput, altfel va muri în trei zile.

12 ianurie 2022

How I Fell in Love with a Gangster – NETFLIX Film

De la un schimbător de bani dubios la unul dintre cei mai mari gangsteri din Polonia, o femeie misterioasă povestește ascensiunea și decăderea reală a lui Nikodem „Nikoś” Skotarczak.

13 ianuarie 2022

Brazen – NETFLIX Film

Scriitoarea de romane polițiste Grace Miller are instincte ucigașe când vine vorba de motive și va avea nevoie de fiecare bucățică de expertiză pentru a ajuta la rezolvarea uciderii surorii sale.

Chosen – Serial NETFLIX

O adolescentă își vede lumea dată peste cap atunci când descoperă adevărul tulburător care se ascunde în somnorosul ei oraș danez. De la creatorii filmului The Rain.

The Journalist – Serial NETFLIX

Un jurnalist cunoscut ca fiind nonconformistul presei de știri urmărește cu sfidare adevărul în această adaptare în serial a filmului de succes cu același nume.

Photocopier – NETFLIX Film

După ce își pierde bursa de studii când fotografii cu ea la o petrecere ies la iveală pe internet, o studentă face pereche cu un lucrător la fotocopiere pentru a pune cap la cap ce s-a întâmplat.

14 ianuarie 2022

BLIPPI: ADVENTURES – conținut sub licență

BLIPPI’S SCHOOL SUPPLY SCAVENGER HUNT – conținut sub licență

After Life: Season 3 – Serial NETFLIX

Deși Tony nu mai este atât de agresiv de morocănos în legătură cu viața, el continuă să se lupte să umple golul lăsat în urmă de răposata lui soție.

Archive 81 – Serial NETFLIX

Un arhivist angajat să restaureze o colecție de casete se trezește reconstruind opera unei regizoare și investigația ei asupra unui cult periculos.

The House – Serial NETFLIX

Această antologie excentrică de comedie neagră este regizată de talente de top în animația independentă stop-motion.

Riverdance: The Animated Adventure – NETFLIX Film

După o pierdere sufletească, Keegan, născut în Irlanda, și prietena sa Moya, născută în Spania, învață să danseze prin pericol și disperare cu o turmă magică de cerbi spirituali.

This Is Not a Comedy – NETFLIX Film

Aflat la o răscruce în viață, un comediant primește o ofertă curioasă de la cel mai bun prieten al său.

16 ianuarie 2022 – Phantom Thread – conținut sub licență

17 ianuarie 2022 – After We Fell – conținut sub licență

18 ianurie 2022

Mighty Express: Train Trouble – NETFLIX Film

Un duo șiret a păcălit trenurile și a pus stăpânire pe Mission Station. Poate Flicker să-și arate abilitățile pe șine pentru a-și salva prietenii și pentru a salva ziua?

19 ianuarie 2022

El marginal: Sezonul 4 – Serial NETFLIX

Drama de acțiune curajoasă revine pentru un al patrulea sezon.

Heavenly Bites: Mexico – NETFLIX Documentar

Bine ați venit la o extravaganță culinară, un poem vizual despre ingeniozitatea culinară mexicană și aromele excentrice și delicioase care merită durerile de stomac.

Juanpis González – Serial NETFLIX

Un „bărbat-copil” bogat din Columbia se luptă cu capcanele privilegiilor și cu a face ceea ce trebuie.

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman – NETFLIX Documentar

În acest documentar sfâșietor, un escroc crud se deghizează în spion britanic în timp ce își manipulează și fură victimele și familiile acestora.

Too Hot to Handle: Sezon 3 – Serial NETFLIX

Pe țărmurile paradisului, burlacii se întâlnesc și se amestecă, dar există o întorsătură – pentru a câștiga marele premiu de 100.000 de dolari, vor trebui să renunțe la sex.

20 ianuarie 2022

Midnight Asia: Eat · Dance · Dream – NETFLIX Documentar

O călătorie nocturnă prin șase orașe asiatice emblematice și prin mâncarea, arta, cluburile și subculturile care le diferențiază.

The Royal Treatment – NETFLIX Film

Coafeza newyorkeză Izzy profită de șansa de a lucra la nunta unui prinț fermecător, dar atunci când între ei apar scântei, va prevala dragostea sau datoria?

21 ianuarie 2022

American Boogeywoman – conținut sub licență

That Girl Lay Lay – conținut sub licență

Munchen – The Edge of War – NETFLIX Film

În toamna anului 1938, un funcționar public britanic și un diplomat german își încrucișează drumurile la München și conspiră pentru a preveni războiul în Europa. Bazat pe cartea lui Robert Harris.

My Father’s Violin – NETFLIX Film

După o pierdere sfâșietoare, o fată încearcă să se conecteze cu un unchi îndepărtat care îi împărtășește pasiunea pentru muzică.

Ozark: Season 4 Part 1 – Serial NETFLIX

Eliberarea de cartel este aparent la îndemână, dar legăturile familiale care se destramă s-ar putea dovedi a fi ultima pieire a familiei Byrde.

Pokémon Master Journeys: The Series: Partea 2 – NETFLIX Film

Aventura continuă în timp ce Goh și Ash își continuă cercetările, iar Goh se implică în Proiectul Mew, dar Mew nu este singurul Pokémon mitic.

Summer Heat – Serial NETFLIX

În căutarea unui nou început, un grup de tineri adulți trăiesc o vară de neuitat în timp ce lucrează într-o stațiune de pe o insulă plină de soare, surf și secrete.

Ozark sezonul 4 – Serial NETFLIX

24 ianuarie 2022

Three Songs for Benazir – NETFLIX Documentar

25 ianuarie 2022

Ada Twist, Scientist: Season 2 – Serial NETFLIX

În acest sezon, Ada și prietenii ei iubitori de știință caută răspunsuri la tot pasul, de la cerul de sus până la pământul de jos și peste tot între ele.

Neymar: The Perfect Chaos – NETFLIX Documentar

Iubit în întreaga lume, dar și un paratrăsnet pentru critici, Neymar împărtășește suișurile și coborâșurile din viața sa personală și din cariera sa strălucită de fotbalist.

28 ianurie 2022

Framed! A Sicilian Murder Mystery – Serial NETFLIX

După ce doi tehnicieni TV nefericiți dau peste o scenă de crimă, fiecare pas pe care îl fac pentru a nu deveni suspecți îi bagă și mai mult în necazuri.

Angry Birds: Summer Madness – NETFLIX Film

Scântei și pene zboară atunci când un adolescent Red, Chuck, Bomb și Stella petrec o vară nebună împreună cu alte Angry Birds în tabăra Splinterwood!

Feria: The Darkest Light – Serial NETFLIX

La mijlocul anilor ’90 în Andaluzia, două surori se confruntă cu respingerea și caută adevărul atunci când părinții lor dispăruți sunt acuzați de uciderea a 23 de persoane într-un ritual de cult.

Getting Curious with Jonathan Van Ness – Serie NETFLIX

Getting Curious with Jonathan Van Ness este o explorare neobrăzată, inteligentă și excentrică, a subiectelor și întrebărilor care îl fac curios pe Jonathan Van Ness de la Queer Eye.

De la zgârie-nori la insecte, sau de la identitatea de gen la gustări, fiecare episod îl urmărește pe Jonathan în timp ce se întâlnește cu experți din diverse domenii pentru a descoperi complexitatea unei game largi de subiecte.

Home Team – NETFLIX Film

La doi ani după o victorie la Super Bowl, când Sean Payton, antrenorul principal din NFL, este suspendat, se întoarce în orașul său natal și se regăsește reîntâlnindu-se cu fiul său în vârstă de 12 ani, antrenând echipa de fotbal Pop Warner.

In From the Cold – Serial NETFLIX

Viața unei mame se dă peste cap atunci când trebuie să aleagă între a-și pune familia în pericol și a se întoarce în trecutul ei de agent rus bioinginerit.

The Window – Serial NETFLIX

Viața unei artiste cu inima frântă este dată peste cap atunci când este martoră la o crimă – sau a fost ea?

Serialele originale Netflix care se întorc în 2022

Netflix mai are încă câteva sezoane noi și importante de seriale de succes care urmează să apară în 2021, dar iată fiecare original Netflix confirmat deja că se va întoarce în 2022.

Netflix s-a dovedit a fi rezistent în fața acestei avalanșe de noi concurenți, păstrându-și statutul de vârf al muntelui de streaming. Unul dintre elementele principale, dacă nu chiar factorul decisiv, în rezistența gigantului este bogăția de programe originale, în special emisiunile sale originale de televiziune.

Pentru dovezi, este suficient să ne uităm la succesul masiv al popularei drame coreene Squid Game. Netflix pare să aibă întotdeauna conținut original nou în pregătire, iar anul 2022 nu pare să fie diferit în această privință pentru gigantul de streaming.

Serialele originale confirmate să revină cu noi sezoane cândva în 2022

O mulțime de alte emisiuni sunt reînnoite din punct de vedere tehnic și ar putea foarte bine să ajungă în 2022, deși nu au fost confirmate oficial deocamdată. Cu toate acestea, iată care sunt viitoarele lansări Netflix stabilite pentru 2022.

Stranger Things Sezonul 4

The Crown Sezonul 5

Ozark Sezonul 4

The Umbrella Academy Sezonul 3

Ultraman Sezonul 2

Ghost In The Shell: SAC_2045 Sezonul 2

Unsolved Mysteries Volume 3

Concluzie

Anul 2022, din punctul de vedere al filmelor, serialelor, și a producțiilor originale, este pentru gigantul american un an plin de promisiuni și creșterea numărului de utilizatori. Nici Hollywood-ul nu stă prost la capitolul lansări de filme, dar despre asta, poate, într-un alt articol.