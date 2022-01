REVIEW Dexter: New Blood – de ce mai aveam nevoie de încă un sezon

Showtime a lansat ultimul și mult așteptatul sezon din „Dexter”, serialul thriller care a marcat o generație. De altfel, vestea „reînvierii” producției a reușit să entuziasmeze fanii, încă de la lansarea acesteia, în mediul online, în 2021.

Recunosc, sunt unul dintre acei oameni care au savurat fiecare episod al celebrului „Dexter”, în trecut. Astfel, era de la sine înțeles că, odată cu apariția tuturor episoadelor din „Dexter: New Blood”, n-aș fi putut rezista tentației unui binging cinstit, de vreo două zile.

Încă din 2013, an în care serialul a lansat ultimul episod al sezonului final, am prezis că povestea nu are cum să se termine acolo, scenariul lăsând suficient loc pentru interpretări, însă și pentru o eventuală continuare. Ulterior, am renunțat la această idee, văzând că, odată cu trecerea anilor, nu se întrevedea nicio speranță ca Dexter Morgan să mai revină vreodată.

Nesperatul s-a întâmplat: sfârșitul anului 2021 a adus cu sine primul episod din noua serie „Dexter: News Blood”, dorindu-se, astfel, o continuare a poveștii încheiate în 2013 și poate chiar un sfârșit demn.

„Dexter: New Blood”, o poveste captivantă dar, din păcate, ușor de anticipat

Din capul locului aleg să avertizez: acest articol s-ar putea să conțină anumite spoilere, așadar, dacă ești genul de om care nu se uită nici măcar la trailere, înainte de a viziona filmul, poate că ai face bine să oprești lectura aici. Mă voi strădui să povestesc cât mai puține detalii din serial, cu toate că, pe alocuri, anumite amănunte s-ar putea să-mi mai scape, așa cum e omenește.

„Dexter: New Blood” se vrea a fi o imagine în oglindă a vechii serii. Spun asta cu toată răspunderea, de vreme ce acțiunea se petrece într-un orășel friguros și înghețat, în loc de însoritul Miami. În plus, personajul Dexter suferă, la rândul lui, o oarecare modificare comportamentală (însă nu și de caracter).

În încercarea de a-și menține identitatea ascunsă, în fața oamenilor acestui mic orășel în car locuiește acum, Jim (alias Dexter) pozează drept „vecinul ideal” ori, dacă îmi permiteți, în „băiatul bun la toate”. Ba chiar, pentru a disimula și mai mult, el intră într-o relație cu șefa poliției locale – ceea ce marchează prima greșeală majoră a scenariului. Orice criminal în serie inteligent va face tot posibilul pentru a sta departe de ochii curioși și de mintea ageră a unui polițist, întrucât, în acest caz, „a te ascunde la vedere” nu ar trebui să reprezinte o opțiune.

Firește, personajul principal, interpretat de Michael C. Hall, nu reușește să reziste tentației de a reveni la vechiul său stil de viață, ceea ce dă naștere unui alt șir de aventuri care, pe alocuri, ar putea să pară fatale pentru „Jim”. Până la urmă, ce ar fi fost Dexter fără niște crime executate în celebrul loc improvizat de acesta, devenit celebru în ochii fanilor?

Micul „Dexter”, un copil obișnuit sau un urmaș demn al tatălui său?

Acțiunea tinde să se complice în momentul în care fiul lui Dexter, Harrison, își face apariția la cabana acestuia din pădure. Odată cu sosirea fiului, el se simte acum pus în postura de a învăța să-i fie tată adolescentului, trecând prin clasicele dileme de adaptare forțată.

Așa cum era de așteptat, Harrison nu îi ușurează deloc viața tatălui său, fiind, pe bună dreptate, furios că acesta l-a părăsit când era copil.

Pe parcursul primelor episoade, personajul principal se întreabă dacă fiul său a moștenit, sau nu, „pasagerul întunecat” al său (dark passenger) și dacă va deveni, asemenea lui, un criminal în serie.

De ce aveam nevoie de această miniserie

Indiferent dacă îți place, sau nu, noul „Dexter”, trebuie să recunoști că aveai nevoie de noua serie. Cum 2013 ne-a lăsat pe toți cu ochii în soare, un final adecvat poate părea reconfortant.

Chiar și așa, „New Blood” nu reușește decât să dea naștere altor de întrebare, existând marea posibilitate ca, peste ani, franciza să revină. La fel de bine, sfârșitul ultimului episod se prezintă de-așa manieră încât producătorii ar putea să nu mai revină niciodată asupra poveștii – cu toate că, de indicat ar fi să o facă, întrucât, în mod cert, ar beneficia de atenția meritată din partea fanilor.

Se poate spune că Dexter a închis o ușă dar a deschis o alta. În altă ordine de idei, sfârșitul ar putea fi asemănat cu fenomentul pisicii lui Schrödinger.

În cazul în care vă întrebați dacă prestația artistică a lui Michael C. Hall a suferit modificări în timp, aflați că actorul joacă la fel de bine, dacă nu chiar mai bine. În plus, acesta pare să nu se fi schimbat prea mult nici din punct de vedere fizic, ceea ce poate fi observat, de altfel, inclusiv din trailer (îl puteți vedea în subsolul articolului).

În noua serie pot fi văzute și câteva dintre personajele clasice, din trecut, însă rămâne ca pe acestea să le descoperiți voi.

Din istoria serialului

„Dexter” a rulat pe micile ecrane între anii 2006 și 2013 și a devenit, într-un timp extrem de scurt, unul dintre serialele fenomen ale perioadei, datorită naturii sale controversate. Un bărbat cu instincte de criminal în serie este sfătuit de tatăl său adoptiv să-și gestioneze impulsurile într-un mod inedit, pe sistemul „să împacă, și capra și varza”.

În loc să ucidă la întâmplare, Dexter începe să-și selecteze victimele astfel încât să nu ajungă să omoare oameni nevinovați. El se trasformă într-un adevărat justițiar întunecat, ucigându-i doar pe aceia care merită cu adevărat însă, dintr-un motiv sau altul, reușesc să scape printre degetele sistemului de justiției, adesea incapabil să rezolve astfel de probleme.

Ca oricare alt criminal în serie, Dexter are propria lui metodă de a ucide, inspirată din cursurile de criminalistică la care a participat, atunci când se pregătea să devină expert criminalist, în cadrul poliției din Miami – ceea ce, în mod evident, îi oferea anumite avantaje, însă îl și învață cum să-și acopere urmele.

„Să joc rolul lui Dexter, în acești ani, a fost minunat. E o experiență pe care n-am mai avut-o până atunci și îmi închipui că nici nu o voi mai avea, pe viitor. Cu toate astea, totul trebuie să se termine, la un moment dat. Încă de la încheierea ultimei serii am fost întrebat dacă Dexter va reveni și chiar rugat de oameni să-l aduc înapoi”, a declarat Michael C. Hall, în urmă cu puțin timp.