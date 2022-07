Giganții tech învârt banii cu lopata. Profituri uriașe pentru marile companii, aici nu există cuvântul „criză”

Sectorul tehnologic se bucură de o profitabilitate excepțională. Banii companiilor de la vârful industriei sunt mai mulți ca niciodată, deși omenirea se confruntă cu multiple crize, atât de ordin geopolitic, cât mai ales economic.

Microsoft este un exemplu elocvent în acest sens. Compania a reușit să înregistreze, în exercițiul fiscal de anul acesta, un profit istoric. Este vorba de peste 72,7 miliarde dolari.

Practic, analizând rapoartele financiare anterioare, putem afirma că Microsoft se bucură de o creștere a profitului cu 19% față de exercițiul financiar precedent, din 2021. Menționăm că ne referim la prima jumătate a anului, respectiv la banii înregistrați până în luna iunie a fiecărui an.

Și anul 2021 a fost unul de excepție pentru companie, anunțând deja tendința de creștere fabuloasă a companiei. Anul trecut, Microsoft a mai marcat o premieră, înregistrând, în premieră, câștiguri de 60 de miliarde de dolari.

De asemenea, relatează presa internațională de specialitate, încasările s-au majorat cu circa 18%, până la aproape 198,3 miliarde.

Oficialii companiei au vorbit despre rezultatele financiare impresionante, punctând faptul că Microsoft se bucură de o cerere foarte puternică din partea clienților, iar cota de piață este din ce în ce mai mare, compania dovedindu-se un adversar redutabil pentru concurență.

„Într-un context dinamic, am avut o cerere solidă, am câștigat cotă de piață și am crescut implicarea clienților cu platforma noastră în cloud”, a declarat, într-un comunicat, directorul financiar al companiei, Amy Hood.