Cum resetezi un PC cu Windows 11, cum aduci un calculator la setările din fabrică, dacă vrei să-l vinzi sau să ștergi tot

Ca utilizator de Windows 11, îți poți aduce sistemul la setările din fabrică într-o manieră cât se poate de simplă, iar mecanismul detaliat mai jos funcționează la fel de bine și în Windows 10, nu doar în cel mai recent sistem de operare de la Microsoft.

Indiferent dacă îți vinzi sistemul sau îl simți cam lent și ți-ai dori să-l aduci la parametrii din fabrică, Microsoft îți pune la dispoziție mai multe instrumente pentru a-ți atinge scopul. Partea bună este că, dacă le-ai învățat pe Windows 10, funcționează și în Windows 11, iar reversul este de asemenea valabil. Dacă vrei să-ți reinstalezi sistemul de operare, dar nu ai vrea să-ți pierzi toate fișierele, aceasta este de asemenea o posibilitate.

Cum ștergi Windows 11 și-l pui la loc, automat

Având în vedere că există un risc real de a pierde informații utile când îți restaurezi sistemul la parametrii din fabrică, ar fi bine să-ți faci o copie de siguranță sau backup pentru toate informațiile tale relevante, înainte să te apuci de treabă.

Dacă ai urmat pasul de mai sus, poți trece la treabă. Fă click pe Start, în stânga jos și accesează Settings. Opțional, poți opta pentru combinația de taste Windows + i pentru același rezultat. Din stânga, te interesează secțiunea System și, după cum se poate vedea în captura de mai sus, următorul pas este să intri la Recovery. Faci click pe Reset PC și, imediat după, te vei confrunta cu cele două opțiuni de mai sus, Keep my file (Păstrează-mi fișierele) și Remove everything (Șterge tot). Dacă îți vinzi PC-ul sau ai decis să nu-l mai folosești, optează pentru a doua variantă.

La final, alege să-ți descarci sistemul de operare din cloud, în cazul în care ai o conexiune bună la internet și vrei să ai cea mai recentă versiune instalată pe sistem. Alternativa este să-ți reinstalezi sistemul offline, doar din kit-ul pe care îl păstrează Microsoft pe PC-ul tău. Urmează pașii de pe ecran și, în aproximativ o oră, ar trebui ca PC-ul tău să fie ca nou.