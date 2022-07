Curs valutar BNR miercuri, 27 iulie 2022. La ce cotație va ajunge francul elvețian azi

Cursul valutar BNR valabil pentru miercuri, 27 iulie 2022, va fi anunțat de Banca Națională a României în jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla în timp util cât costă cele mai tranzacționate valute din țara noastră. Vom afla cât costă un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și câți lei va costa o liră sterlină.

Banca Națională a României anunță în jurul orei 13:00 cursul valutar BNR valabil pentru ziua de miercuri, 27 iulie 2022.

Astfel, cei interesați de prețul celor mai tranzacționate valute din România vor afla în timp util cursul BNR valabil de astăzi pentru fiecare dintre monede.

Un euro a fost cotat de Banca Națională a României marți, 26 iulie 2022, la 4,9328, mai mult cu 0,0018 lei decât în ziua de luni, 25 iulie 2022, când un euro a costat 4,9310 de lei.

Moneda americană s-a tranzacționat marți, 26 iulie 2022, la o valoare de 4,8461, în timp ce luni, 25 iulie 2022, dolarul american a costat 4,8133 de lei, potrivit Băncii Naționale a României. Se poate vedea că moneda americană s-a apreciat cu 0,0328 lei pe 26 iulie 2022, raportat la cursul zilei anunțat de BNR în ziua de luni, 25 iulie 2022.

De asemenea, moneda britanică s-a tranzacționat în ziua de marți, 26 iulie 2022, cu 5,8204 lei, în timp ce luni, 25 iulie 2022, lira sterlină a costat 5,8025 lei. Potrivit Băncii Naționale a României, se poate vedea că marți, 26 iulie, comparat cu luni, 25 iulie 2022, lira sterlină s-a apreciat cu 0,0179 lei.

Francul elvețian a avut o cotație marți, 26 iulie 2022, de 5,0179 lei, în timp ce luni, 25 iulie 2022, Banca Națională a României anunțase un preț pentru moneda elvețiană de 4,9992 de lei.

Se poate vedea că francul elvețian a crescut cu 0,0187 lei marți, comparat cu prețul anunțat luni, 25 iulie 2022, de instituția financiară BNR.

Pe de altă parte, o știre din economie arată că România beneficiază de o largă susţinere din partea SUA, potrivit ministrului Energiei, care a avut marţi o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Departamentului de Stat din SUA.

„Ţara noastră are parte de o largă susţinere din partea SUA. Astăzi am avut o serie de întâlniri de lucru cu mai mulţi membri ai Departamentului de Stat. M-am întâlnit cu C.S. Eliot Kang – Assistant Secretary – Bureau of International Security and Nonproliferation – Department of State. Experienţa lui în domeniul energiei nucleare ne-a oferit baza unui dialog consistent şi aplicat pe proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi pe marginea SMR-urilor. La discuţii a participat şi Justin Friedman – Senior Advisor – U.S. Department of State, care a fost prezent în România în luna mai, când am anunţat că amplasamentul primului reactor modular mic (SMR), din România, va fi amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti. Am primit asigurări că ţara noastră are tot suportul pentru dezvoltarea programului nuclear civil”, a scris ministrul Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.