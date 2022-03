Forțele ucrainene au ucis un general rus important: „O lovitură majoră“

Un important comandant militar rus, multiplu decorat, a fost ucis miercuri de forțele ucrainene în războiul Rusia-Ucraina, au relatat joi atât publicații din țara condusă de Zelenski, cât și ruse. Presa internațională descrie evenimentul drept o „lovitură majoră“ pentru forțele armate rusești care au invadat Ucraina. Mai multe detalii, în continuare.

Andrei Sukhovetsky, un important general rus, multiplu decorat, a fost ucis miercuri în războiul dintre Rusia și Ucraina, au relatat joi publicații ucrainene, dar și ruse, preluate de Newsweek și Daily Mail. Acestea vorbesc despre „o lovitură majoră“ pentru armata lui Vladimir Putin, trimisă să invadeze Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, general-maiorul Andrei Sukhovetsky, comandant adjunct al Armatei 41 din cadrul Districtului Militar Central al Rusiei, a fost omorât miercuri de forțele armate ucrainene care respingeau ofensiva rusă.

Moartea generalului rus nu a fost confirmată încă de Ministerul Apărării de la Moscova, însă a fost anunțată în social media de camarazi ai militarului. Informația apare, de asemenea, și pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Armate Ucrainene.

Într-o postare de pe platforma VKontakte, citată, printre altele, de presă, un anume Serghei Chipilev, șef al unei cunoscute asociații de veterani ruși, a publicat un mesaj în care deplânge moartea generalului.

Totodată, Christo Grozev, director executiv al site-ului de investigaţii Bellingcat, a distribuit pe rețelele sociale informația potrivit căreia comandantul militar rus a fost ucis, adăugând că, dacă vestea se confirmă, aceasta ar reprezenta un „factor de demotivare major“ pentru forțele ruse.

Publicația Daily Mail notează că o sursă militară a confirmat că Sukhovetsky a fost ucis „de un lunetist“, menționând că o ceremonie de înmormântare a generalului va avea loc în Rusia, sâmbătă.

Andrei Sukhovetsky a fost de departe cea mai importantă figură militară rusă, mai scrie Daily Mail.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 3, 2022