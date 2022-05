Extaz pentru cinefilii din România: ce s-a întâmplat, chiar acum, cu House of the Dragon

Cinefilii din țara noastră au toate motivele de bucurie. E timpul să-ți iei o pungă de popcorn și să te așezi cât mai confortabil pe canapea, dacă ești fan Game of Thrones. HBO are vești neașteptat de bune pentru tine.

HBO anunță lansarea oficială a primului trailer pentru House of the Dragon, pe care cinefilii l-au așteptat cu sufletul la gură.

Serialul este programat să apară pe ecrane în această vară. Bazat pe cartea lui George RR Martin, Fire & Blood, House of the Dragon, prezită o acțiune ce are loc cu aproximativ 200 de ani înaintea evenimentelor din seria emblematică Game of Thrones și urmărește dinastia Targaryen în timp ce stăpânește cele șapte regate din Westeros.

La ce să te aștepți de la această capodoperă cinematografică

Ca informație suplimentară, dar fără să dăm prea mult „din casă”, pentru a nu strica farmecul vizionării, trebuie să știi că serialul te va captiva și te va ține cu sufletul la gură, deoarece va urmări căderea dinastiei Targaryen, inclusiv războiul civil cunoscut sub numele de Dansul Dragonilor și eventuala cădere a acestora de la putere.

Legat de distribuție, notăm că Dragon îi are în rolurile principale pe Paddy Considine ( Peaky Blinders ) în rolul Regelui Viserys Targaryen, Olivia Cooke ( Ready Player One ) în rolul Alicent Hightower, Emma D’Arcy ( Wanderlust ) în rolul Prințesei Rhaenyra Targaryen și Matt Smith ( Doctor Who ) în rolul Prințului Daemon Targaryen.

Serialul, care va avea premiera pe 21 august, este o mare piatră de încercare pentru HBO, care speră să recupereze o parte din succesul cu Game of Thrones, care a adus venituri de peste 1 miliard de dolari în perioada 2011-2019.

Totuși, deși are toate premisele pentru a reuși să fie un serial de succes, există și critici care afirmă că e aproape imposibil de atins performanța înregistrată de Game of Thrones. Motivele invocate de acești sceptici țin de faptul că, acum, oferta de pe piață abunde de proiecte fantasy, iar concurența este deosebit de acerbă, fiind extrem de dificil ca un proiect să reușească să se remarce într-un astfel de context.

Trailerul poate fi vizionat aici: