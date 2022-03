HBO a făcut anunțul pe care îl așteptam: când apare House of the Dragon

Avem în sfârșit o dată de lansare pentru serialul House of the Dragon.

Anunțat a fost acompaniat de o imagine a ceea ce pare a fi un ou de dragon care eclozează – ceea ce sper că înseamnă că vom vedea cel puțin una dintre fiarele terifiante în serial.

HBO a anunțat pentru prima dată că House of the Dragon este în lucru în octombrie 2019. Compania a debutat cu un teaser trailer în octombrie 2021, deși a oferit puține detalii despre poveste.

Bazat pe romanul Fire & Blood al lui George R.R. Martin, seria este plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones și îi va urma pe strămoșii lui Daenerys, pe măsură ce Casa Targaryen își începe căderea istorică.

Un serial așteptat

House of the Dragon, viitorul serial prequel al Game of Thrones, va avea premiera duminică, 21 august. Primul sezon al dramei fantastice cuprinde 10 episoade. Data de lansare a lui House of the Dragon din 21 august înseamnă că serialul va fi pus față în față cu The Lord of the Rings: The Rings of Powe care debutează pe 2 septembrie pe Amazon Prime.

Emma D’Arcy (Truth Seekers) și, respectiv, Matt Smith (The Crown), joacă în prequel ca Prințesa Rhaenyra Targaryen și Prințul Daemon Targaryen. Ansamblul considerabil mai include și Paddy Considine (The Outsider) în rolul Regelui Viserys, Sonoya Mizuno (Devs) în rolul Mysaria, Fabien Frankel (The Serpent) în rolul Ser Criston Cole și Eve Best (Nurse Jackie) în rolul Prințesei Rhaenys Velaryon.

În februarie, directorul de conținut al HBO, Casey Bloys, a declarat pentru TVLine că, în opinia sa, House of the Dragon „se simte în întregime proprie… se simte foarte proprie, dar și în lumea Game of Thrones”. Și deși a confirmat că alte spin-off-uri ale Tronurilor sunt în dezvoltare în rețea, „vom da undă verde la ceva când simțim că ceva este incitant și bine făcut și spune o poveste la care ne pasă”.