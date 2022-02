Elon Musk se plânge de presă: ce-l supără pe miliardar

CEO-ul Tesla Elon Musk crede că există prea multe vești proaste în aceste zile și toată vina este a presei.

Miliardarul a apelat la Twitter pentru a se plânge de „fluxul de ură necruțător” care vine de la instituțiile media. Asta în ciuda faptului că Musk nu pare să ezite să scrie pe Twitter constant despre lucrurile pe care le urăște.

Why is the “traditional” media such a relentless hatestream? Real question.

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2022