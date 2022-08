Elon Musk nu se mai satură de controverse: decizia care l-ar putea scăpa de tribunal

Elon Musk se pare că reușește în continuare să fie sub reflector, aproape în fiecare zi. Cel mai bogat om din lume are mai multe procese pe rol, nu prea se înțelege cu toții copii pe care îi are, dar tot își face timp să stârnească o sumedenie de intrigi în spațiul online.

După ce a spus clar că nu mai vrea să cumpere niciodată Twitter, acțiune care l-a pus pe lista neagră a actualilor proprietari și s-a reflectat într-un proces, Elon Musk a revenit asupra acelui anunț. De această dată, însă, afirmațiile sale au venit la pachet cu o serie de condiții, un pic mai clare decât data trecută.

If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.

However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022