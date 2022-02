Filmul SF, „E.T.” a marcat, fără dar și poate, nu una, ci mai multe generații. La aniversarea de 40 ani de la lansarea peliculei, actrița Drew Barrymore vorbește, în premieră, despre filmul care i-a modelat cariera cinematografică, reprezentând, deopotrivă, punctul de start al acesteia.

Din câte știm, Drew Barrymore plănuiește să sărbătorească cea de-a 40-a aniversare a „E.T.”, celebrul film regizat de și mai celebrul Steven Spielberg. Clasicul SF al regizorului a fost lansat în vara anului 1982, iar Drew Barrymore a interpretat rolul lui Gertie, o fetiță de 7 ani. În film, fratele ei mai mare, Elliot, în vârstă de 10 ani (interpretat de Henry Thomas), se împrietenește cu o creatură extraterestră, pe care o descoperă în curtea lor și pe care o numește pe „E.T”. Din distribuție mai fac parte, de asemenea, Dee Wallace, Peter Coyote și Robert MacNaughton.

Cu toate că personajul „E.T” este bazat pe un prieten imaginar pe care Steven Spielberg l-a creat imediat după divorțul părinților săi, acesta a suferit o oarecare modificare de scenariu, ulterior. Personajele principale, interpretate de Barrymore și Thomas, se străduiesc să returneze extraterestrul către planeta sa natală, în caz contrar, acesta riscând să devină obiectul unor experimente guveramentale.

Se pregătește aniversarea de 40 ani pentru „E.T.”: ce a spus Drew Barrymore despre asta

Actrița Drew Barrymore a acceptat să vorbească cu publicația People, la aniversarea de 40 ani a celebrului film cult „E.T.”. Ea a mărturisit, cu multă nostalgie, că are intenția de a sărbători alături de Steven Spielberg și de cele două fiice ale sale care, conform declarațiilor actriței, au acum vârste apropiate de cea pe care o avea ea, când a interpretat celebrul rol.

„De fapt, da, am vorbit cu Steven Spielberg despre asta. El le cunoaște pe fiicele mele de când erau bebeluși. Vreau să mă bucur de acest moment alături de el și de cele două fete ale mele. Steven reprezintă o figură paternă chiar și pentru mine. Copiii mei sunt, acum, aproape la vârsta pe care o aveam eu când am jucat în acest rol. Frankie are 7 ani – va împlini 8, în curând -, iar Olive, 9” , a declarat Drew Barrymore, în interviul cu pricina.