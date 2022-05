Doctor Strange 2 bate toate recordurile: ce venituri are deja și e abia la debut

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend. Filmul Marvel a încasat venituri de 185 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe.

Continuarea primei părți a filmului „Doctor Strange” vine de la regizorul Sam Raimi și îl readuce pe Benedict Cumberbatch pe marile ecrane, cu o distribuție secundară care îi include pe Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez și Michael Stuhlbarg. Reamintim că personajul interpretat de Cumberbatch a apărut ultima oară în „Spider-Man: No Way Home”, unde Maestrul Artelor Mistice a deschis multiversul.

Potrivit Variety, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cu Benedict Cumberbatch, reprezintă o revenire pentru Disney după ce în epoca covid a lansat „Black Widow” (debut de 80 de milioane de dolari, plus 60 de milioane de dolari la Disney Plus), „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (debut de 75 de milioane de dolari) și „Eternals” (debut de 71 de milioane de dolari).

Doctor Strange 2 are succes

Îl poți vedea și la noi, în cinema. „Doctor Strange 2” a oferit cel mai bun debut de weekend din 2022 și cel de-al doilea cel mai bun debut din perioada Covid-19 (Spider Man: No Way Home).

Filmul a adunat 265 de milioane de dolari din 49 de teritorii, la nivel internațional, iar la nivel global are un total de 450 de milioane de dolari.

Cu toate astea, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a primit a doua cea mai mica notă Cinema Score, pentru un film MCU, din toate timpurile. Numai trei filme, în toată istoria Marvel, au reușit această contraperformanță.

Potrivit CinemaScore, citat de The Direct, publicul a acordat filmului Doctor Strange in the Multiverse of Madness nota B+. Acest lucru face ca pelicula să fie una dintre cele trei filme MCU care nu primesc nota A. Producția „devine colegă” cu Thor, luând un B+ și situându-se ușor deasupra Eternals, care a obținut cea mai mică notă acordată unui film Marvel, vreodată.

Trebuie remarcat faptul că ceea ce „predică” CinemaScore se bazează pe o serie de întrebări adresate publicului prezent în ziua lansării oficiale, în cinematografe.