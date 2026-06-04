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Podul Giurgiu–Ruse se închide complet timp de două zile. Ce rute alternative au la dispoziție șoferii

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Podul Giurgiu–Ruse se închide complet timp de două zile. Ce rute alternative au la dispoziție șoferii
Podul Giurgiu-Ruse se închide complet pe ambele sensuri

Șoferii care au planificat deplasări între România și Bulgaria trebuie să își reconfigureze traseele, deoarece traficul pe Podul Prieteniei va fi paralizat parțial în următoarele zile din cauza unor lucrări urgente.

Cuprins
  1. Programul exact al restricțiilor pe Podul Prieteniei
  2. Listă completă de vame și puncte alternative recomandate de Poliția Română

Programul exact al restricțiilor pe Podul Prieteniei

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunțat că autorităţile bulgare vor impune restricţii severe pe ambele sensuri de mers ale structurii care leagă localitățile Giurgiu şi Ruse, în perioada 4-5 iunie. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România şi pentru turnarea betonului la rosturile de dilataţie dintre secţiunile reparate ale podului. Astfel, participanții la trafic sunt sfătuiți să își planifice cu mare atenție călătoriile sau să se îndrepte direct către celelalte puncte de trecere a frontierei deschise la granița de sud a țării.

Sistarea circulației se va face în etape stricte, în funcție de intervalele orare stabilite de drumarii bulgari. Potrivit datelor oficiale transmise de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, joi, 04.06.2026, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule. Acest tronson orar reprezintă perioada cea mai critică, în care nicio mașină sau camion nu va putea traversa podul.

Ulterior, restricțiile vor deveni parțiale, fiind ridicate doar pentru o anumită categorie de tonaj. Concret, în intervalul 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Prin urmare, vehiculele grele de transport marfă vor rămâne blocate sau vor fi obligate să staționeze pe toată durata nopții și a dimineții de vineri.

Listă completă de vame și puncte alternative recomandate de Poliția Română

Pentru a evita formarea unor coloane uriașe de mașini și timpi de așteptare extrem de mari în punctul de trecere Giurgiu-Ruse, reprezentanţii Centrului Infotrafic recomandă ca puncte alternative de trecere a frontierei mai multe vămi din județele vecine. Șoferii au la dispoziție opțiuni de tranzit rutier sau cu bacul, distribuite de-a lungul întregii frontiere cu Bulgaria.

În funcție de direcția de deplasare, alternativele oficiale sunt:

  • Calafat şi Bechet (judeţul Dolj);
  • Zimnicea şi Turnu Măgurele (judeţul Teleorman);
  • Călăraşi – Silistra (judeţul Călăraşi);
  • Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir (judeţul Constanţa).
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