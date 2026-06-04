Podul Giurgiu–Ruse se închide complet timp de două zile. Ce rute alternative au la dispoziție șoferii

Sistarea circulației se va face în etape stricte, în funcție de intervalele orare stabilite de drumarii bulgari. Potrivit datelor oficiale transmise de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, joi, 04.06.2026, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule. Acest tronson orar reprezintă perioada cea mai critică, în care nicio mașină sau camion nu va putea traversa podul.

Ulterior, restricțiile vor deveni parțiale, fiind ridicate doar pentru o anumită categorie de tonaj. Concret, în intervalul 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Prin urmare, vehiculele grele de transport marfă vor rămâne blocate sau vor fi obligate să staționeze pe toată durata nopții și a dimineții de vineri.

Listă completă de vame și puncte alternative recomandate de Poliția Română

Pentru a evita formarea unor coloane uriașe de mașini și timpi de așteptare extrem de mari în punctul de trecere Giurgiu-Ruse, reprezentanţii Centrului Infotrafic recomandă ca puncte alternative de trecere a frontierei mai multe vămi din județele vecine. Șoferii au la dispoziție opțiuni de tranzit rutier sau cu bacul, distribuite de-a lungul întregii frontiere cu Bulgaria.

În funcție de direcția de deplasare, alternativele oficiale sunt: