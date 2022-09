Distanța corectă față de televizor: ce diagonală să aibă TV-ul pentru camera ta

La cât costă multe dintre televizoarele de pe piață din ziua de azi, este incredibil de ușor să-ți cumperi un televizor mai mare decât ar trebui pentru spațiul tău. Din fericire, există un mecanism prin care poți calcula distanța corectă față de un TV de orice diagonală. Pe același principiu, poți afla ce televizor se potrivește spațiului pe care îl ai în cameră.

Nimic nu este mai ușor decât să te arunci la un televizor de dimensiuni generoase. Poate ți-ai dorit să recreezi o experiență cinematografică în confortul căminului sau, pur și simplu, nu ai avut când erai mic. Indiferent de pretext, alegerea inteligentă a diagonalei unui TV te poate scăpa de multe bătăi de cap mai încolo. Ca referință, dacă îți iei un televizor prea mare pentru camera ta, s-ar putea să fii nevoit să miști capul în stânga și în dreapta pentru a vedea toată acțiunea care se desfășoară pe ecran.

Dacă este prea mic sau stai la distanță prea mare de el, nu vezi detaliile din filme, seriale sau jocuri. Practic, degeaba te uiți la Netflix în 4K dacă tu ai un TV de 32 de inci și stai la distanță de 2,5 metri. Mai bine te uiți pe telefon, s-ar putea să înțelegi mai bine efortul artistic din spatele particularităților cinematografice.

La ce distanță trebuie să stai, în funcție de diagonală

Când vine vorba de distanța la care trebuie să stai de TV, variantele sunt multe, dar rezultate, de multe ori, sunt similare. O versiune pe care eu personal m-am bazat de-a lungul anilor este cea de la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). Ei se ghidează după principiul că televizorul ar trebui să stea la o distanță calculată în așa fel încât să ocupe 30 de grade din câmpul tău vizual. În cuvinte mai simple, ar trebui să poți să stai la o distanță de 162% din diagonală. După acest calcul, dacă ai un TV de 55 de inci, ar trebui să ai canapeaua la 2,26 metri de ecran.

Cei de la THX, cunoscuți pentru standardele lor de referință audio și video, sunt de părere că TV-ul ar trebui să acopere în 28 de grade și 40 de grade din câmpul tău vizual. După acest minim și maxim, poți instala canapeaua între 120% din diagonala ecranului și 180%. Astfel, în cazul unui TV de 55, poți sta la o distanță între 1,67 de metri și 2,52 metri. Există însă un minus important vizavi de referințele de mai sus. Acestea au fost calculate inițial pentru cinema și nu iau în calcul rezoluția foarte mare a conținutului pe care îl vedem azi la TV.

Pornind de la această premisă, dacă vrei să vezi detaliile dintr-un film 4K Ultra HD, ar fi bine să stai un pic mai aproape de ecran decât în cazul unui TV HD sau SD. Cei de la Sony au publicat un set de recomandări de distanță față de ecran, iar mecanismul de calcul este complet diferit față de cel ilustrat mai sus. Inginerii japonezi sunt de părere că, dacă ai un TV 4K, ar trebui să-ți instalezi canapeaua la 150% din înălțimea panoului. Pornind de la acest calcul, am realizat tabelul de mai jos. Din nou, facem referire la un TV de 55 de inci. Acesta are o înălțime de 68,58 centimetri, iar pentru a vedea toate detaliile unei pelicule 4K, ar trebui să stai la o distanță de un metru. Pentru conținut HD, distanța devine 2 metri, altfel vei vedea pixelii, iar calitatea experienței vizuale va avea de suferit. Ca referință, Panasonic are aceleași referințe precum Sony.