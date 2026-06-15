Țara din Europa care pregătește o măsură radicală: copiii sub 16 ani ar putea pierde accesul la TikTok, Instagram și alte rețele

Ce platforme ar putea fi interzise și ce alte limitări sunt pregătite

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, modelul analizat de Londra este asemănător celui adoptat deja în Australia. Astfel, accesul utilizatorilor sub 16 ani ar putea fi blocat pe platforme populare precum TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, Reddit, Threads, Twitch, YouTube sau Kick, scrie TechCrunch.

Planul nu se oprește însă aici. Guvernul ia în calcul și restricții suplimentare pentru alte servicii digitale care nu ar intra direct sub incidența interdicției.

Aplicațiile de gaming, de exemplu, ar putea fi obligate să elimine anumite funcții pentru utilizatorii minori. Printre măsurile discutate se află limitarea posibilității de a comunica cu persoane necunoscute prin intermediul chat-urilor integrate.

De asemenea, autoritățile britanice vor să împiedice accesul persoanelor sub 18 ani la chatboturi cu tematică romantică sau sexuală. O altă direcție analizată este reducerea fenomenului de „doomscrolling”, adică petrecerea unui timp excesiv pe platforme digitale, în special în timpul nopții.

Pentru aplicarea unor astfel de măsuri, guvernul ar putea folosi o parte dintre instrumentele legislative deja existente. Cu toate acestea, unele restricții ar necesita adoptarea unor legi noi, ceea ce înseamnă că procesul nu va fi lipsit de dezbateri și controverse.

Argumentele pro și contra unei interdicții care stârnește controverse

Susținătorii măsurii spun că expunerea copiilor și adolescenților la conținutul distribuit pe rețelele sociale poate avea efecte negative asupra sănătății mintale, imaginii corporale și comportamentului acestora.

În Regatul Unit, discuțiile s-au intensificat după ce mama adolescentei Brianna Ghey, ucisă în 2023, a cerut public introducerea unei interdicții pentru minori. Ea a declarat că tulburările alimentare și comportamentele de auto-vătămare ale fiicei sale au fost agravate de conținutul pe care îl consuma online.