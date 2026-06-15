Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și parcursul celui care va încerca să formeze noul Guvern

La capitolul imobile, noul premier desemnat a declarat o casă de locuit de 570 de metri pătrați în Râșnov, un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov și o casă de vacanță de aproape 279 de metri pătrați, construită recent în Râșnov.

În declarația de avere mai figurează un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în anul 2017.

Economii în lei, euro și dolari

Pe lângă proprietățile imobiliare, Adrian Veștea a acumulat și economii consistente în conturile bancare. Conform documentelor oficiale, familia Veștea deținea la sfârșitul anului 2024 aproximativ 280.000 de lei, peste 30.000 de euro și aproape 20.000 de dolari în conturi și depozite bancare. De asemenea, politicianul liberal are investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei.

Un aspect remarcat în declarația de avere este lipsa creditelor sau a altor datorii importante care să depășească pragul legal de raportare.

Din ce face bani noul premier desemnat

Cea mai mare parte a veniturilor lui Adrian Veștea provine din activitatea desfășurată în funcțiile publice pe care le-a ocupat. În ultimul an fiscal declarat, acesta a încasat peste 106.000 de lei din funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei din perioada în care a fost ministru al Dezvoltării. La aceste sume s-au adăugat aproape 129.000 de lei obținuți în calitate de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări din cadrul EXIM Banca Românească.

Familia a avut și alte surse de venit. Soția sa, Anca Daniela Veștea, lucrează ca funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și a declarat venituri salariale de peste 82.000 de lei. În plus, familia a încasat venituri din chirii și dobânzi bancare.

Contabil de profesie și liberal de peste 30 de ani

Născut la 14 decembrie 1973, Adrian Veștea este economist și contabil de profesie. A absolvit studii de contabilitate și informatică de gestiune și a urmat ulterior programe de specializare și master în administrație publică.