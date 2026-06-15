Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și parcursul celui care va încerca să formeze noul Guvern
Adrian Veștea, politician liberal cu peste trei decenii de activitate în administrația publică și în Partidul Național Liberal, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea noului Guvern. Dincolo de provocările politice care îl așteaptă, mulți români sunt interesați să afle ce avere are noul premier desemnat, din ce surse își obține veniturile și cum a ajuns să ocupe una dintre cele mai importante funcții din stat.
Ce proprietăți are Adrian Veștea
Potrivit celei mai recente declarații de avere, depusă la finalul anului 2024, Adrian Veștea deține un patrimoniu important, concentrat în județul Brașov. Liberalul are în proprietate terenuri care însumează aproximativ 67.000 de metri pătrați, majoritatea în zona Râșnovului. Printre acestea se numără terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite de-a lungul anilor.
La capitolul imobile, noul premier desemnat a declarat o casă de locuit de 570 de metri pătrați în Râșnov, un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov și o casă de vacanță de aproape 279 de metri pătrați, construită recent în Râșnov.
În declarația de avere mai figurează un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în anul 2017.
Economii în lei, euro și dolari
Pe lângă proprietățile imobiliare, Adrian Veștea a acumulat și economii consistente în conturile bancare. Conform documentelor oficiale, familia Veștea deținea la sfârșitul anului 2024 aproximativ 280.000 de lei, peste 30.000 de euro și aproape 20.000 de dolari în conturi și depozite bancare. De asemenea, politicianul liberal are investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei.
Un aspect remarcat în declarația de avere este lipsa creditelor sau a altor datorii importante care să depășească pragul legal de raportare.
Din ce face bani noul premier desemnat
Cea mai mare parte a veniturilor lui Adrian Veștea provine din activitatea desfășurată în funcțiile publice pe care le-a ocupat. În ultimul an fiscal declarat, acesta a încasat peste 106.000 de lei din funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei din perioada în care a fost ministru al Dezvoltării. La aceste sume s-au adăugat aproape 129.000 de lei obținuți în calitate de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări din cadrul EXIM Banca Românească.
Familia a avut și alte surse de venit. Soția sa, Anca Daniela Veștea, lucrează ca funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și a declarat venituri salariale de peste 82.000 de lei. În plus, familia a încasat venituri din chirii și dobânzi bancare.
Contabil de profesie și liberal de peste 30 de ani
Născut la 14 decembrie 1973, Adrian Veștea este economist și contabil de profesie. A absolvit studii de contabilitate și informatică de gestiune și a urmat ulterior programe de specializare și master în administrație publică.
Înainte de intrarea în politica mare, a lucrat în domeniul silvic, în mediul privat și în contabilitate. De asemenea, a activat pentru scurt timp și în învățământ.
Membru al PNL încă din anul 1994, Veștea este unul dintre veteranii partidului, iar în prezent ocupă funcția de prim-vicepreședinte la nivel național.
Parcursul politic care l-a adus la Palatul Victoria
Cariera sa administrativă a început în administrația locală. Între 2004 și 2016 a fost primarul orașului Râșnov, perioadă în care localitatea s-a dezvoltat puternic din punct de vedere turistic, fiind modernizată infrastructura și restaurată Cetatea Râșnov.
În 2016 a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de trei ori consecutiv. Cel mai important proiect asociat numelui său este Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, o investiție de aproximativ 140 de milioane de euro și primul aeroport construit de la zero în România în ultimele decenii.
Între 2023 și 2024 a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu, gestionând programe de investiții evaluate la peste 15 miliarde de euro, inclusiv prin PNRR, PNDL și programul „Anghel Saligny”.
Ce promite Adrian Veștea ca premier
Descris de președintele Nicușor Dan drept un politician cu experiență administrativă și orientare prooccidentală, Adrian Veștea și-a construit discursul public în jurul modernizării administrației, digitalizării serviciilor publice și continuării investițiilor în infrastructură. Printre obiectivele sale se numără finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, aderarea României la OCDE și reducerea diferențelor de dezvoltare dintre mediul urban și cel rural.
Rămâne de văzut dacă experiența acumulată în administrația locală și centrală va fi suficientă pentru a construi o majoritate stabilă și pentru a conduce noul Executiv într-o perioadă complicată din punct de vedere economic și politic.