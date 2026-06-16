Dacia în regim de drumuri județene proaste: ce întreținere preventivă chiar îți economisește bani

Suspensia, direcția și anvelopele trebuie verificate mai des

Pe drumuri județene proaste, suspensia este prima linie de apărare. Amortizoarele, arcurile, bieletele antiruliu, bucșele, pivoții și capetele de bară lucrează continuu. O denivelare luată zilnic cu viteză prea mare nu pare o tragedie, dar după luni întregi poate produce jocuri, zgomote și uzură neuniformă a anvelopelor. Dacă mașina începe să bată pe față, să tragă într-o parte sau să devină instabilă la frânare, verificarea nu trebuie amânată.

O inspecție periodică a suspensiei costă puțin comparativ cu o reparație complexă. Un pivot cu joc, o bieletă ieftină sau o bucșă obosită schimbate la timp pot preveni uzura altor componente. În schimb, dacă mergi mult timp cu jocuri în direcție, forțezi anvelopele, rulmenții, amortizoarele și chiar sistemul de frânare. În plus, siguranța scade vizibil, mai ales pe ploaie sau pe drumuri cu pietriș.

Anvelopele sunt la fel de importante. Pe drumuri proaste, ele nu sunt doar consumabile, ci elemente de protecție pentru jante și suspensie. O presiune prea mică poate crește consumul și uzura, iar una prea mare poate face mașina mai rigidă și mai vulnerabilă la lovituri. Verificarea presiunii o dată la două săptămâni este una dintre cele mai simple metode prin care economisești bani.

Geometria roților trebuie verificată mai des dacă lovești gropi sau mergi constant pe drumuri deformate. O direcție ușor dereglată poate consuma anvelopele în câteva mii de kilometri. Mulți șoferi observă problema abia când cauciucurile sunt tocite pe interior sau exterior. În acel moment, costul nu mai este doar o reglare de geometrie, ci un set nou de anvelope.

Nu ignora nici jantele. O jantă îndoită poate produce vibrații la viteză, uzură în rulmenți și disconfort la condus. Dacă ai lovit o groapă puternic și mașina începe să vibreze, verifică roata chiar dacă anvelopa nu pare spartă. O intervenție rapidă poate evita probleme mai mari.

Frânele, protecțiile și caroseria fac diferența pe termen lung

Pe drumuri județene, frânele se murdăresc mai ușor cu praf, noroi și pietriș. Discurile și plăcuțele pot suferi de la șocuri termice, iar etrierele pot lucra mai greu dacă mașina merge des prin apă sau murdărie. O verificare periodică a frânelor nu înseamnă doar schimbarea plăcuțelor când scârțâie. Înseamnă curățare, verificarea uzurii, observarea eventualelor diferențe între roți și confirmarea faptului că frâna de mână funcționează corect.

Dacă mașina este folosită mult pe drumuri cu praf, filtrul de aer trebuie verificat mai des decât intervalul standard. Un filtru foarte murdar reduce eficiența motorului și poate crește consumul. La fel, filtrul de habitaclu se încarcă mai repede, iar ventilația devine mai slabă. Sunt consumabile ieftine, dar neglijarea lor afectează confortul și funcționarea mașinii.