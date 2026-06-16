Ghid de achiziție: cum alegi un laptop ASUS pentru muncă și gaming în 2026

Înainte să alegi un model, trebuie să stabilești foarte clar ce înseamnă pentru tine „muncă” și ce înseamnă „gaming”. Dacă lucrezi în browser, Office, videoconferințe și aplicații cloud, ai nevoie de altceva decât dacă editezi video 4K, lucrezi cu randări 3D sau folosești aplicații creative grele. La fel, dacă te joci ocazional titluri competitive precum Counter-Strike, Valorant sau Fortnite, nu ai aceleași cerințe ca un utilizator care vrea Cyberpunk, Alan Wake, Starfield sau alte jocuri grele la detalii ridicate.

Alege familia potrivită: Zenbook, Vivobook, ProArt, TUF sau ROG

Pentru muncă serioasă, mobilitate și autonomie, Zenbook rămâne una dintre cele mai bune direcții din portofoliul ASUS. Modelele Zenbook din 2026 pun accent pe construcție premium, ecrane OLED, greutate redusă și procesoare moderne cu funcții AI. ASUS a promovat în 2026 modele precum Zenbook A16 și Zenbook DUO în zona laptopurilor Copilot+ PC, cu accent pe mobilitate, multitasking și productivitate asistată de AI. Zenbook A16 este prezentat ca un laptop de 16 inci foarte ușor, cu material Ceraluminum și greutate de aproximativ 1,2 kg, ceea ce îl face interesant pentru utilizatorii care vor ecran mare fără greutate mare.

Zenbook DUO este o opțiune mai specială, pentru cei care lucrează mult cu două ferestre, tabele, documente, timeline-uri, chat, browser și aplicații de productivitate în paralel. Varianta 2026 este descrisă de ASUS ca un model cu două ecrane OLED de 14 inci, ceea ce îl face mai degrabă o stație mobilă de lucru decât un laptop clasic. Pentru gaming, însă, Zenbook nu este prima alegere decât dacă accepți compromisuri la placa video sau te joci titluri mai puțin solicitante.

Vivobook este zona mai accesibilă și mai pragmatică. Aici găsești laptopuri bune pentru muncă zilnică, școală, birou, administrare, browsing, multimedia și uneori gaming casual. Dacă bugetul contează mult, un Vivobook cu procesor modern, 16 GB RAM și SSD rapid poate fi mai logic decât un ROG entry-level cumpărat doar pentru logo. Totuși, pentru gaming serios, trebuie să verifici atent placa video dedicată, sistemul de răcire și ecranul.

ProArt este alegerea pentru creatori, editori video, fotografi, designeri și utilizatori care vor performanță, ecrane foarte bune și stabilitate în aplicații profesionale. ASUS listează în gama ProArt modele cu ecrane OLED de rezoluție mare și configurații orientate spre creație, inclusiv modele ProArt P14 cu NVIDIA RTX Spark și până la 128 GB memorie, în funcție de configurație. Pentru gaming, ProArt poate duce multe titluri, dar nu este gândit în primul rând pentru estetică agresivă, refresh extrem sau profiluri de gaming.

TUF Gaming este alegerea echilibrată pentru cine vrea performanță bună la preț mai rezonabil. Nu este la fel de rafinat ca ROG, dar de multe ori oferă raport bun între cost și putere. Pentru un utilizator care vrea muncă ziua și gaming seara, TUF poate fi una dintre cele mai bune alegeri, mai ales dacă nu îl cari zilnic în rucsac. ROG este gama premium de gaming, cu modele mai puternice, ecrane mai bune, răcire mai avansată și design mai spectaculos. Modelele ROG Zephyrus G14 și G16 din 2026 sunt promovate de ASUS cu procesoare Intel sau AMD și plăci video NVIDIA RTX 50 Series, într-un format portabil premium.

Procesor, placă video și memorie: ce contează cu adevărat

Pentru muncă de birou și productivitate generală, procesorul contează mai mult decât placa video. Un laptop cu Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI sau Snapdragon X poate fi excelent pentru autonomie, multitasking și funcții AI, mai ales dacă nu folosești aplicații care cer GPU dedicat. În această zonă, caută minimum 16 GB RAM, ideal 32 GB dacă vrei să păstrezi laptopul mai mulți ani. În 2026, 8 GB RAM ar trebui evitați pe aproape orice laptop principal.