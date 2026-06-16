INTERVIU De ce nu te relaxezi, de fapt, când stai pe telefon în timp ce te uiți la seriale. Un medic oftalmolog explică efectele asupra ochilor și somnului

Sondajele internaționale arată că aproximativ doi din trei adulți folosesc un al doilea ecran în timp ce se uită la TV. Cu alte cuvinte, nu mai vorbim despre o excepție, ci despre un comportament de masă, care schimbă felul în care ne relaxăm, ne concentrăm și ne folosim ochii seara, exact în perioada în care organismul ar avea nevoie să încetinească ritmul.

Pentru a înțelege ce se întâmplă, concret, cu ochii noștri atunci când alternăm constant privirea între televizor și telefon, dar și cum ne sunt afectate atenția, creierul și somnul, am discutat cu Dr. Boariu Ana Maria, medic specialist oftalmolog în cadrul Infosan. Explicațiile medicului arată că problema nu ține doar de „statul pe telefon”, ci de efortul repetat pe care îl fac ochii atunci când schimbă focalizarea între distanță și aproape, de clipitul mai rar în fața ecranelor și de suprastimularea produsă de scrolling, notificări și conținutul consumat în paralel.

Oboseala oculară, senzația de ochi uscați, usturimea, vederea încețoșată, durerile de cap și dificultatea de a adormi pot fi semne că ceea ce pare doar un obicei modern începe să aibă efecte reale asupra organismului. Iar în cazul copiilor și adolescenților, avertizează medicul, atenția trebuie să fie și mai mare, pentru că sistemul vizual este încă în dezvoltare, iar timpul petrecut privind la distanțe mici poate contribui la agravarea unor probleme deja existente.

INTERVIU Dr. Boariu Ana Maria, medic specialist oftalmolog

Ozana Mazilu (Playtech): Ce se întâmplă, concret, cu ochii noștri atunci când alternăm constant privirea între televizor și telefon, adică între distanță și aproape?

Dr. Boariu Ana Maria: Atunci când privim televizorul și apoi ne mutăm atenția către telefon, ochii sunt obligați să își schimbe permanent focalizarea între distanță și aproape. Acest proces se numește acomodare și este realizat de cristalin și de mușchii ciliari. În paralel, ochii trebuie să își ajusteze și convergența, adică poziția prin care ambii ochi se aliniază pentru a privi un obiect apropiat. Deși aceste schimbări sunt normale și fac parte din funcționarea sănătoasă a sistemului vizual, încep să apară probleme atunci când alternarea este foarte frecventă și se prelungește timp de ore întregi. Mușchii implicați în focalizare sunt solicitați constant, ceea ce poate duce la oboseală oculară, senzație de tensiune în jurul ochilor și dificultăți temporare de focalizare.

Ozana Mazilu (Playtech): De ce obiceiul de a face scrolling în timp ce ne uităm la un film sau la un serial poate produce oboseală vizuală mai rapid decât folosirea unui singur ecran?

Dr. Boariu Ana Maria: În cazul utilizării unui singur ecran, ochii mențin o distanță relativ constantă de focalizare. În schimb, atunci când folosim simultan televizorul și telefonul, sistemul vizual trebuie să facă permanent ajustări între două distanțe diferite și două tipuri diferite de conținut.

Telefonul presupune de obicei citirea unui text mic, analizarea unor imagini detaliate și o atenție vizuală foarte concentrată. În același timp, televizorul oferă imagini în mișcare care solicită atenția periferică. Această alternanță continuă între două sarcini vizuale diferite accelerează apariția oboselii oculare și poate genera mai rapid simptome precum ochi grei, senzație de arsură sau dificultăți de concentrare.

Ozana Mazilu (Playtech): Există o diferență între oboseala oculară provocată de televizor și cea provocată de telefon, mai ales când telefonul este ținut foarte aproape de față?

Dr. Boariu Ana Maria: Da. În general, telefonul solicită mai mult sistemul vizual decât televizorul. Ecranul este mai mic, textul este mai redus ca dimensiune, iar distanța de vizualizare este mult mai scurtă.