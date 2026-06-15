Şoferii care sunt scutiţi de taxa de pod Giurgiu-Ruse, în 2026. Noile categorii anunţate de Ministerul Transporturilor

Începând cu 15 iunie 2026, șoferii pot plăti taxa pentru traversarea podului peste Dunăre prin intermediul unui site dedicat sau folosind o aplicație mobilă. Noua procedură elimină necesitatea efectuării plății fizice la punctul de trecere și oferă mai multe variante pentru achitarea taxei.

Potrivit prevederilor care au intrat deja în vigoare în această lună, măsura urmărește fluidizarea traficului și reducerea cozilor care se formează frecvent la frontiera dintre România și Bulgaria.

Prin digitalizarea procesului de plată, autoritățile speră să reducă timpul petrecut de șoferi la punctul de trecere și să simplifice formalitățile necesare traversării podului.

Ce categorii de vehicule sunt exceptate de la plata taxei

Legislația actualizată stabilește în mod clar cine poate traversa podul Giurgiu-Ruse fără să achite taxa de 15 lei.

Printre beneficiari se numără autoturismele deținute sau utilizate de instituții publice și structuri cu atribuții în domeniul siguranței și securității naționale. Sunt incluse vehicule aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, sunt exceptate de la plată vehiculele Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale structurilor subordonate, serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, instituțiile cu atribuții în securitatea și siguranța națională, precum și cele utilizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de subunitățile acesteia.

Pe lista beneficiarilor se află și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și serviciile de ambulanță.