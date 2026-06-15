Şoferii care sunt scutiţi de taxa de pod Giurgiu-Ruse, în 2026. Noile categorii anunţate de Ministerul Transporturilor
Șoferii care traversează podul Giurgiu-Ruse vor avea parte de modificări importante începând cu 15 iunie 2026. Ministerul Transporturilor a introdus noi reguli privind achitarea taxei de trecere, dar a actualizat și lista categoriilor de vehicule care beneficiază de scutire de la plata acesteia. Măsurile au ca obiectiv simplificarea procesului de tranzit și reducerea timpilor de așteptare la frontieră.
Plata taxei de pod Giurgiu-Ruse se poate face online
Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute de noul ordin al Ministerului Transporturilor este posibilitatea achitării taxei de pod în format electronic.
Începând cu 15 iunie 2026, șoferii pot plăti taxa pentru traversarea podului peste Dunăre prin intermediul unui site dedicat sau folosind o aplicație mobilă. Noua procedură elimină necesitatea efectuării plății fizice la punctul de trecere și oferă mai multe variante pentru achitarea taxei.
Potrivit prevederilor care au intrat deja în vigoare în această lună, măsura urmărește fluidizarea traficului și reducerea cozilor care se formează frecvent la frontiera dintre România și Bulgaria.
Prin digitalizarea procesului de plată, autoritățile speră să reducă timpul petrecut de șoferi la punctul de trecere și să simplifice formalitățile necesare traversării podului.
Ce categorii de vehicule sunt exceptate de la plata taxei
Legislația actualizată stabilește în mod clar cine poate traversa podul Giurgiu-Ruse fără să achite taxa de 15 lei.
Printre beneficiari se numără autoturismele deținute sau utilizate de instituții publice și structuri cu atribuții în domeniul siguranței și securității naționale. Sunt incluse vehicule aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
De asemenea, sunt exceptate de la plată vehiculele Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale structurilor subordonate, serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, instituțiile cu atribuții în securitatea și siguranța națională, precum și cele utilizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de subunitățile acesteia.
Pe lista beneficiarilor se află și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și serviciile de ambulanță.
Scutiri pentru vehicule diplomatice, militare și de intervenție
Noile prevederi acordă scutire și autoturismelor aparținând corpului diplomatic sau utilizate pentru transport consular, cu condiția să fie identificate prin numere de înmatriculare specifice.
Nu vor plăti taxa nici vehiculele escortate de poliție sau jandarmerie în interes de stat ori pentru motive de securitate națională.
Sunt exceptate și mașinile specializate pentru deszăpezire sau intervenții în situații de urgență generate de fenomene meteorologice severe, inclusiv în perioadele în care sunt emise coduri portocalii sau roșii.
În aceeași categorie intră vehiculele care transportă echipamente de prim-ajutor, ajutoare umanitare sau utilaje necesare intervențiilor în caz de dezastre, calamități naturale ori alte situații de urgență, atunci când activitatea se desfășoară în baza unui protocol cu Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.
Facilități pentru anumite categorii de persoane și pentru lucrările la pod
Lista excepțiilor include și vehiculele aparținând forțelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv cele utilizate de componenta civilă.
De asemenea, beneficiază de gratuitate mașinile deținute sau folosite de forțele armate ale Statelor Unite ale Americii, inclusiv cele ale componentei civile, ale membrilor de familie și ale terților care efectuează transporturi în interesul forței.
Sunt exceptate și autoturismele care aparțin unei forțe armate, pe bază de reciprocitate, precum și vehiculele utilizate în interesul unei forțe militare în cadrul unui acord internațional la care România este parte.
Totodată, nu vor plăti taxa vehiculele implicate în lucrările de întreținere și reabilitare a podului sau a drumurilor de acces.
Pe lista beneficiarilor se află și autovehiculele deținute de riverani ori utilizate de aceștia în baza unui drept legal, conform certificatului de înmatriculare.
Scutirea se aplică și mașinilor deținute sau utilizate de persoane cu handicap grav sau accentuat, precum și celor care beneficiază de gratuitate în numele acestora.