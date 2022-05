Ministerul britanic al Apărării vine cu noi informații despre războiul din Ucraina. Oficialii Marii Britanii spune că trupele de la Kremlin vor să profite și să lanseze în bătălie amenințarea ipotetică de la nord pentru a ține forțele ucrainene departe de zonele vizate din sud.

Ministerul Apărării din Marea Britanie e atent la ficare mișcare a trupelor din Belarus, unde s-a raportat în ultimele ore că au loc exerciții militare de anvergură.

Oficialii sunt de părere că Moscova încearcă să sporească amenințarea proiectată pentru Ucraina de operațiuni pentru a fixa forțele ucrainene din nord, în timp ce atacurile forțelor ruse se concentrează pe zone din sudul și estul țării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/redhrfv2PC

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5gt1p5MeT6

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2022