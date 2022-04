Marilyn Monroe, subiect de film, din nou: ce știm, până acum, despre pelicula Netflix

Regizorul Andrew Dominik a descris viitorul său film biografic, despre viața regretatei Marilyn Monroe, „Blonde”, drept o combinație a două filme clasicile de la Hollywood.

În opinia acestuia, noul film ar avea elemente atât din „Raging Bull”, cât și din capodopera „Citizen Kane”.

Drama regizată de Dominik o distribuie pe Ana de Armas în rolul lui Marilyn Monroe, actrița care a ajuns să fie numită „bomba blondă” a anilor 1950. Din repertoriul lui Monroe fac parte filme extrem de apreciate de public, precum „Gentlemen Prefer Blondes”, „The Seven Year Itch”, dar și clasicul lui Billy Wilder, „Some Like it Hot”. Din păcate, viața actriței a fost scurtată la vârsta de 36 de ani, din cauza unei supradoze de barbiturice, într-o aparentă sinucidere.

„Blonde”, un film biografic atipic, despre Marilyn Monroe

„Blonde” este programat să fie lansat pe Netflix cu un rating NC-17. Bobby Cannavale joacă, de asemenea, rolul legendei New York Yankee, Joe DiMaggio, al doilea soț al lui Monroe. Între timp, Adrien Brody îl interpretează pe cel de-al treilea soț al actriței, câștigătorul premiului Pulitzer, Arthur Miller.

Într-o discuție cu revista Collider, Andrew Dominik a declarat:

„Blonde este un film pentru toți copiii neiubiți ai lumii. E ca și cum Citizen Kane și Raging Bull ar fi avut o fiică. Ei bine, toată ideea din jurul filmului Blonde a fost să se detalieze o dramă din copilărie și apoi să se arate modul în care acea dramă îi împarte pe adulți într-un eu public și unul privat. Și modul în care adultul vede lumea prin prisma acelei drame din copilărie – este, de asemenea, un fel de poveste a unei persoane a cărei imagine rațională a lumii este copleșită de inconștientul ei. Filmul folosește iconografia lui Marilyn Monroe”, a spus regizorul, despre noul film ce va încerca să portretizeze viața lui Marilyn Monroe, într-un mod aparte.

Cu toate că nu se cunoaște o dată precisă de lansare a acestui film, se bănuiește că el va putea fi văzut pe Netflix cândva la sfârșitul acestui an.