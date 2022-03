Dacă vrei să te angajezi, acum e momentul: 34.000 de locuri de muncă, unde se caută angajați

Dacă vrei să te angajezi, trebuie să știi că sunt disponibile 33.829 de locuri de muncă la nivel naţional. Iată în ce domenii se caută forță de muncă.

Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (2.302), agent de securitate (1.453), manipulant mărfuri (1.435), lucrător comercial (1.253). De asemenea, sunt căutați și muncitori necalificați în industria confecţiilor (1.208), muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.182), confecţioneri-asamblor articole din textile (744), confecţioneri cablaje auto (658), operatori confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (624) și montatori subansamble (609).

Locuri de muncă disponibile

Dintre acestea, 2.370 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; contabil; specialist în domeniul calităţii; manager proiect etc.), 7.558 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (manipulant mărfuri; agent de vânzări; lucrător comercial; agent de securitate; vânzător etc.). De asemenea, 9.594 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; fierar betonist etc).

Mai mult, încă 14.307 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor, agent de securitate, muncitor necalificat în industria confecţiilor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; confecţioner cablaje auto etc.

De asemenea, un alt gigant cu renume mondial se pregătește să vină la noi în țară și, cu această ocazie, să creeze noi locuri de muncă, în cadrul fabricii pe care intenționează să o construiască în România. Vorbim, în acest caz, despre compania germană Varta, unul dintre cei mai mari producători de baterii pentru mașini, industriale, însă și de consum casnic.

Investiția se va ridica la suma de un miliard de euro, iar o parte din necesar ar putea fi acoperit din fonduri europene, prin intermediul oficialilor români. Vestea a fost publicată pe Facebook de secretarul de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Mînzatu.