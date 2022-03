România – țară săracă, în căutare de angajați: cât de gravă a devenit criza de personal

Deja de câțiva ani, angajatorii din România se află într-o situație foarte dificilă când vine vorba de a localiza posibili angajați. Ne confruntăm cu o criză acută a forței de muncă, iar aceasta nu a făcut decât să se acutizeze în 2022.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) are o evidență cât se poate de clară a situației locurilor de muncă disponibile la nivel național. În plus, la intervale regulate de timp, publică rapoarte pe marginea subiectului pentru a te ajuta să-ți faci o opinie despre joburile disponibile în România. Un lucru este însă sigur, acestea sunt multe și nu par să fie ocupate într-un ritm accelerat.

Conform datelor ANOFM, agregate de la agenții economici, în țara noastră există la această oră nu mai puțin de 31.427 de locuri de muncă. Dacă ai o curiozitate de domeniile în care ai cele mai mari șanse să te angajezi, dacă îți dorești asta, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (2.106), agent de securitate (1.400), manipulant mărfuri (1.274), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.243), lucrător comercial (1.191), muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.085), confecţioner-asamblor articole din textile (908), montator subansamble (716), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (574), confecţioner cablaje auto (573).

În ceea ce privește studiile necesare pentru angajare, posturile disponibile pe meleaguri mioritice sunt defalcate după cum urmează: 2.222 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; specialist în domeniul calităţii; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; contabil etc.), 7.073 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (manipulant mărfuri; agent de vânzări; lucrător comercial; agent de securitate; montator subansamble etc.), 8.313 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; conducător auto transport rutier de mărfuri etc.). Acestora li se mai adaugă 13.819 locuri de muncă pentru persoane fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.